ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında "çıkar karşılığı ayrıcalık" ilişkisi bulunduğu iddiaları üzerine FIFA hakkında soruşturma başlattı.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya gönderdiği mektupta soruşturmanın FIFA'nın Trump yönetiminden özel ayrıcalıklar elde etmek amacıyla yürüttüğü iddia edilen girişimleri ve buna karşılık Trump yönetiminin FIFA'yla bağlantılı yüksek profilli yolsuzluk davalarını düşürdüğü iddialarını kapsadığını ifade etti.

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FIFA'nın Dünya Kupası biletlerinde uyguladığı "fahiş fiyatlandırma" ve "aldatıcı satış yöntemleri" nedeniyle ABD'li tüketicilerin zarar gördüğünün altını çizen Raskin, FIFA'nın Trump Tower'da ofis kiralaması ve Trump'a "FIFA Barış Ödülü" vermesi gibi adımların Trump yönetimiyle yakın ilişki kurma çabasının parçası olduğunu ileri sürdü.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin

Raskin, buna karşılık Adalet Bakanlığının daha önce mahkumiyetle sonuçlanan FIFA bağlantılı yolsuzluk davalarını düşürdüğünü iddia etti.

INFANTINO'NUN İFADE VERMESİNİ İSTEDİ

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Raskin ayrıca Infantino'dan Trump ve çevresine sağlanan muhtemel menfaatlere, FIFA'nın bilet satış uygulamalarına ve ABD'li yetkililerle yapılan temaslara ilişkin belgelerin yanı sıra Trump Tower'daki FIFA ofisinin ziyaretçi kayıtlarını da Komiteye sunmasını isterken, Infantino'nun Komiteye ifade vermesini istedi.

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