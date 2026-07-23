ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon diplomasisiyle Folarin Balogun'un cezasını kaldırması üzerine harekete geçen Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, kural ihlallerini FIFA Etik Komitesi ve yönetim kuruluna taşıyarak duruma resmi olarak itiraz edeceklerini açıkladı.

Norveç Futbol Federasyonu (NFF), ABD Milli Takımı oyuncusu Folarin Balogun'un Dünya Kupası'nda gördüğü kırmızı kart cezasının kaldırılması sürecinde ABD Başkanı Donald Trump'ın rolü nedeniyle FIFA'ya resmi şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

NFF Başkanı Lise Klaveness, konuyu federasyonun yönetim kuruluna taşıyacağını ve ardından FIFA'ya resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Klaveness, kararın adil bir yargılama süreci işletilmeden dış müdahaleyle değiştirildiği yönündeki iddiaların futbolun temel ilkeleri açısından endişe verici olduğunu söyledi.

Dünya Kupası sonrası Trump skandalı büyüyor! Norveç kararını verdi

BALOGUN'UN CEZASI KALDIRILMIŞTI

ABD'nin Bosna-Hersek'i mağlup ettiği Son 32 Turu karşılaşmasında kırmızı kart gören Balogun'un, normal şartlarda Belçika ile oynanan Son 16 Turu maçında forma giyememesi gerekiyordu.

Dünya Kupası sonrası Trump skandalı büyüyor! Norveç kararını verdi

FIFA da cezanın uygulanmasını askıya aldı. ABD Başkanı Donald Trump da daha sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak Balogun'un cezasının yeniden değerlendirilmesini istediğini doğruladı.

FIFA: KARARI BAĞIMSIZ DİSİPLİN KOMİTESİ VERDİ

FIFA ise kararın bağımsız disiplin komitesi tarafından alındığını savundu.

Öte yandan The Athletic, Trump yönetimi ile görevlendirdiği avukatların, FIFA'nın Balogun lehine karar vermesi için koordineli bir lobi faaliyeti yürüttüğünü öne sürdü.

Dünya Kupası sonrası Trump skandalı büyüyor! Norveç kararını verdi

Eleştirilerin hedefindeki FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trump ile temas kurduğunu kabul etse de siyasi baskı iddialarını kesin bir dille reddetti. Infantino, "FIFA'nın yargı organları tamamen bağımsızdır ve kararlarını yalnızca disiplin yönetmeliği çerçevesinde alır. Bu bağımsızlık, futbolun lekelenmemesi ve güvenilirliği için hayati bir kırmızı çizgidir," değerlendirmesinde bulundu.

Trump da Infantino ile görüştüğünü doğrulayarak, "Tek yaptığım cezanın yeniden incelenmesini istemekti. Bunun faul olduğunu düşünmüyordum. Bence doğru karar verildi, hakemin kararı ise yanlıştı" demişti.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Norveç Futbol Federasyonu, Aralık ayında da Gianni Infantino hakkında FIFA Etik Komitesi'ne yapılan başvuruyu desteklemişti.

Başvuru, Infantino'nun FIFA'nın siyasi tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği ve Donald Trump'a FIFA Barış Ödülü verilmesi sürecinde yetkisini usule aykırı kullandığı iddialarını içeriyordu.

Avrupa Parlamentosu'nun 50 üyesi de Haziran ayında FIFA'ya mektup göndererek etik şikayetinin değerlendirilmesini talep etmişti.

FIFA tüzüğünde, kurumun siyasi ve dini konularda tarafsız kalacağı hükmü yer alırken, etik kurallar da FIFA yöneticilerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde siyasi tarafsızlık ilkesine uymasını zorunlu kılıyor.

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