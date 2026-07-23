BİLSEM eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci yaklaşırken, veliler kayıt takvimine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte kayıt tarihleri ve sürece ilişkin detaylar netleşti.

2026 BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde bireysel değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kayıt aşamasına geçiliyor. BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini bağlı bulundukları bilim ve sanat merkezlerinde gerçekleştirebilecek.

2026 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 BİLSEM takvimine göre, bilim ve sanat merkezlerinde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı elde eden öğrenciler, örgün eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il ve ilçelerin sorumluluk alanındaki BİLSEM'lere başvurarak kayıtlarını tamamlayabilecek.

2026 BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıt tarihleri

2026-2027 eğitim öğretim yılında BİLSEM'lerde eğitim görecek öğrencilerin belirlenmesine yönelik bireysel değerlendirme süreci daha önce tamamlanmış, sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmişti. Sonuçların açıklanmasının ardından itiraz başvuruları 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-İtiraz sistemi üzerinden alınırken, kayıt süreci için gözler 27 Temmuz'da başlayacak işlemlere çevrildi.

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