Pagani'nin yalnızca tek bir örnek olarak ürettiği manuel şanzımanlı Huayra Roadster, açık artırmada yeni sahibini arayacak. Koleksiyoncuların büyük ilgi göstermesi beklenen hiper otomobil 7 milyon dolarlık fiyatla açık artırmaya çıkacak.

İtalyan hiper otomobil üreticisi Pagani'nin en özel modellerinden biri yeniden gündemde. Dünyada eşi benzeri bulunmayan manuel vitesli Pagani Huayra Roadster, koleksiyon otomobillerinin bulunduğu prestijli bir müzayedede satışa sunulacak.



Manuel şanzımanla donatılmış ilk ve tek Huayra Roadster olması nedeniyle otomobilin rekor bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Dünyanın tek manuel Pagani Huayra Roadster'ı açık artırmaya çıkıyor

HUAYRA TARİHİNDE BİR İLK

Pagani, Huayra modelini bugüne kadar ağırlıklı olarak yedi ileri sıralı otomatikleştirilmiş manuel (AMT) şanzımanla üretmişti. Ancak bu özel otomobilde, tamamen sürücü odaklı bir deneyim sunan 7 ileri manuel şanzıman tercih edildi.

Bu yönüyle araç, yalnızca koleksiyon değeriyle değil, sürüş karakteri açısından da Huayra ailesi içinde benzersiz bir konuma sahip.

Dünyanın tek manuel Pagani Huayra Roadster'ı açık artırmaya çıkıyor

ARACIN SAHİBİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Aracı Call of Duty'nin yaratıcılarından olan ünlü video oyunu geliştiricisi Vince Zampella tasarlattı. Zampella, geçen Aralık ayında Kaliforniya'da yüksek hızda bir Ferrari 296 GTS ile kaza yaptıktan sonra hayatını kaybetti.

Huayra Roadster Executor, mavi tonlu karbon fiber gövdeye, mavi ve beyaz detaylarla süslenmiş. Özel ön tampon, sabit arka kanat, motorun üzerinde bulunan köpekbalığı yüzgeci dokunuşlara sahip.



Kabinde ise Black Mamba ve Indaco Blue deri döşemeler ile açık bir tasarıma vites dikkat çekiyor.

Zampella'nın Huayra Roadster Executor’u 846 beygir güç ve 1.049 Nm tork üreten 6.0 litrelik çift turboşarjlı V12 motorla donatılmış. Gücü yedi vitesli Xtrac manuel şanzımanla yere aktarıyor.

Dünyanın tek manuel Pagani Huayra Roadster'ı açık artırmaya çıkıyor

7 MİLYON DOLARA SATILABİLİR

Satışı gerçekleştiren RM Sotheby's, aracın 7 milyon dolara yakın bir fiyata el değiştirmesini bekliyor.

Huayra Roadster'ın dünya çapındaki sadece 148 adet üretildi. Bunların 100’ü standart model, 40’ı Roadster BC ve sekiz tanesi Imola Roadster'dan oluşuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası