Range Rover, ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Marka, tamamen elektrikli yeni Range Rover GT modelinin ilk resmi görüntülerini ve teknik detaylarını paylaştı. Model ailenin beşinci üyesi olacak. Range Rover, elektrikli dönüşüm stratejisinde önemli bir adım daha attı. Marka, uzun süredir geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü Range Rover GT modelini resmi olarak tanıttı. Ailenin beşinci üyesi olarak konumlandırılan yeni model, markanın bugüne kadar ürettiği en sportif ve en aerodinamik Range Rover olma unvanını taşıyor.

COUPE-SUV TASARIMIYLA GELİYOR Yeni Range Rover GT, klasik Range Rover çizgilerini korurken daha alçak tavan yapısı, eğimli arka camı ve kaslı omuz çizgileriyle coupe-SUV karakteri sergiliyor. İnce LED farlar, kapalı ön panel, gizli kapı kolları ve aerodinamik detaylar modelin modern görünümünü tamamlıyor. Marka, yeni GT'nin hem asfalt performansını hem de geleneksel Range Rover arazi yeteneklerini bir arada sunacağını belirtiyor.

YENİ NESİL PLATFORM Range Rover GT, Jaguar Land Rover'ın yeni nesil EMA (Electric Modular Architecture) platformu üzerine geliştirildi. Modelde 800 volt elektrik mimarisi kullanılıyor. Bu altyapı sayesinde hem daha yüksek şarj hızları hem de daha verimli enerji yönetimi sağlanıyor. Resmi teknik veriler henüz açıklanmasa da modelin ultra hızlı DC şarj desteğiyle kısa sürede yüksek doluluk oranına ulaşabileceği belirtiliyor.

GÜÇLÜ ÇİFT MOTOR SİSTEMİ Range Rover, performans verilerini henüz paylaşmasa da yeni GT'nin çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ile sunulacağını doğruladı. Toplamda 542 beygir güç ve 850 Nm tork üretecek olan modelin 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 4 saniye seviyesinde tamamlayabileceğini öngörüyor.

YENİ NESİL TEKNOLOJİ VE LÜKS KABİN İç mekanda markanın yeni dijital kokpit tasarımı görev yapacak. Daha sade bir tasarıma sahip olan modelde güncellenmiş Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yapay zekâ destekli kullanıcı deneyimi yeni modelin öne çıkan teknolojileri arasında yer alacak.

Range Rover'ın premium anlayışını sürdüren GT'de sürdürülebilir malzemeler, 2+2 koltuk düzeni ve kişiselleştirilebilir ambiyans aydınlatması da sunulacak. Standart 5 kişilik bir düzenin olduğu versiyonu da sunulacak. GT’nin kabinini "tüm zamanların en sessiz Range Rover’ı" olarak tanımlıyor.

600 KİLOMETREYE YAKIN MENZİL SUNABİLİR Modelin resmi verileri henüz açıklanmasa da 600 kilometreye kadar menzil sunması bekleniyor.

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