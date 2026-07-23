Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,8 değer kaybıyla 6 milyon 185 bin liradan tamamladı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 185 bin lira, en yüksek 6 milyon 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 185 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 238 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 935 milyon 898 bin 492,53 lira, işlem miktarı ise 797,72 kilogram oldu.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 185 bin liraya geriledi!

TÜM METALLERİN TOPLAM İŞLEM HACMİ 4 MİLYAR 962 MİLYON 322 BİN 109,75 LİRA

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 962 milyon 322 bin 109,75 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 185 bin liraya geriledi!

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler, Şura Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.238.000,00 4.122,30 En Düşük 6.185.000,00 4.032,50 En Yüksek 6.255.000,00 4.155,00 Kapanış 6.185.000,00 4.032,50 Ağırlıklı Ortalama 6.208.599,00 4.072,86 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.935.898.492,53 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 797,72 Toplam İşlem Adedi 83

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