Bafra Devlet Hastanesi'nde zehirlenme şüphesi! Yemekten sonra 50 kişi acile başvurdu
Bafra Devlet Hastanesi'nde yemekte verilen tatlıyı yiyen 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. 50 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tatlıdan numune alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Bafra Devlet Hastanesi'nde öğle yemeğinde servis edilen trileçe tatlısını tüketen 40 hastane personeli ile 10 stajyer öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetiyle acile başvurdu.
TEDAVİ ALTINDALAR
Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan 50 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde rahatsızlığın tüketilen trileçe tatlısından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, kesin nedenin belirlenmesi amacıyla tatlıdan numune alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.