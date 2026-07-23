Evde kenevir yetiştirildiği iddiasıyla düzenlenen baskında ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Mahkeme, Ezel Akay'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, kardeşi Eren Kazım Akay'ın tutuklanmasına karar verdi.

Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlü yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiğine yönelik elde edilen bilgi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde kapsamlı arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda, özel düzenek kullanılarak yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Ezel Akay hakkında karar verildi

EZEL AKAY SERBEST, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ezel Akay, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşi Eren Kazım Akay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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