Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralına ilişkin açıklamalarda bulundu. Federasyonla yaptıkları son görüşmenin ardından açıklama yapan Doğan, "Federasyon, kararında durduğunu ve kararın değişmeyeceğini bildirdi." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 10+4 olarak açıklanan yabancı kuralına birçok takım itiraz ederken Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi.

"KURAL ARTIK DEĞİŞMEYECEK"

Yeni kuralın değişmeyeceğini belirten Doğan, "Genel anlamda kuralın değişikliği gündemde değil. Bizim böyle bir görüşümüz vardı. En son aldığımız karar bir ay önceydi. Daha önce de bir karar alınmıştı. Federasyonla görüşmüştük ve kararı değiştirmeyeceklerini söylemişlerdi. Sonrasında bir kez daha görüştük ve federasyon, kararında durduğunu ve kararın değişmeyeceğini bildirdi. Bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak. Biz de yapılanmamızı ona göre yaptık, Trabzonspor da bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmayız." ifadelerini kullandı.

10+4 YABANCI KURALI NEDİR?

Süper Lig kulüpleri, 2026-2027 sezonunda kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

Bu yabancı oyuncuların 10'u için yaş kriteri uygulanmayacak. Kalan 4 yabancı futbolcunun ise 2003 ve sonrası doğumlu yani 23 yaş altı olması zorunlu olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası