Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü Elazığ’da hava sıcaklığının 5 derece olduğu ‘Soğuk mağara’ ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre illerde büyük ilgi öğren mağara, sıcak havada serinlemek isteyenlerin ilk duraklarından biri.

Meteoroloji’nin sıcak hava uyarıları sürerken, Elazığ’ın Keban ilçesinde termometreler 40 dereceyi gördü. Kentte “Doğal Klima" özelliğiyle dikkat çeke, Fırat Nehri kıyısındaki "Soğuk Mağara" hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oldu.

1821 yılında maden aramak amacıyla açılan ve aranan rezerv bulunamayınca uzun yıllar atıl durumda kalan mağara, bugünlerde serinlemek isteyenlerin ilk durağı oluyor. İçerideki ani sıcaklık düşüşü nedeniyle ziyaretçilerin şok etkisi yaşadığı mağara çevre ilerden de ilgi görüyor.

Dışarısı 40, içerisi 5 derece! Serinlemek isteyenler akın ediyor: Elazığ’ın doğal kliması, kavurucu sıcağı etkisiz bıraktı

“DIŞARISI 40, İÇİ 5 DERECE”

İşletme sahibi Ömer Kaya, mağara ve tesis hakkında şu bilgiyi verdi:

Bölgemizin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri, soğuk mağaramızdır. Burayı işletmeye açtıktan sonra içini temizleyip aydınlattık ve vatandaşlarımızın ziyaretine sunduk. Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Divriği, Sivas bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden ve hatta yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Şu anda dışarısı 35-40 derece civarındayken mağaranın içindeki sıcaklık 5 derece. Arada çok ciddi bir fark var.

Dışarısı 40, içerisi 5 derece! Serinlemek isteyenler akın ediyor: Elazığ’ın doğal kliması, kavurucu sıcağı etkisiz bıraktı

“YANİ BİR NO-FROST BUZDOLABI GİBİ”

Mağarayı ziyarete gelen Muhammed Kaçmaz ise şöyle konuştu:

Adana'nın sıcağından bunalan arkadaşlarımızı getirdiğimizde, ziyaretimize geldiklerinde onları kesinlikle ilk olarak Keban'a getiriyoruz. Sonrasında tabii ki şehrimizin diğer güzel yerlerini de gezdirmeye başlayacağız. Burası dışarıya göre adeta bir buzdolabı gibi. Yani bir no-frost buzdolabı alacağınıza eşyanızı, malzemenizi buraya bırakabilirsiniz. Harput'ta buzluk mağaramız var, Keban'da da işte bu doğal klimamız mevcut.

Dışarısı 40, içerisi 5 derece! Serinlemek isteyenler akın ediyor: Elazığ’ın doğal kliması, kavurucu sıcağı etkisiz bıraktı

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