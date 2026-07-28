Hindistan’da bir gencin, bir restoranın üretim alanında hamur üzerinde yuvarlandığı anlar, sosyal medyada büyük tepki çekti. Kısa sürede hızla yayılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatılırken, ülkedeki gıda güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi.

Hindistan'da kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, gıda üretim tesisinde çalışan işçilerin geleneksel bir yiyecek olan soya chaap hamurunun üzerinde yuvarlandığı görüldü.

HAMURUN ÜZERİNDE DAKİKALARCA YUVARLANDI

Sosyal medyada infilale yol açan görüntülerde 4 ila 5 gencin üretim alanında bulunduğu görülüyor. Görüntülerde gençlerden biri geleneksel bir yiyecek olan soya chaap yığınının üzerine uzanırken, diğerleri üzerine hortumla su püskürterek onu ürünlerin üzerinde sürüklüyor. Hijyen kurallarının tamamen göz ardı edildiği anlar, izleyenlerin büyük tepkisini çekti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin başta Noida'da çekildiği iddia edilse de yetkililer, yapılan ön incelemede videonun Gautam Buddha Nagar bölgesine ait olmadığını açıkladı. Olayın gerçek adresinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gıda Güvenliği Dairesi ise tedbir amacıyla bölgedeki soya chaap üretim tesislerinde denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, hijyen ve gıda güvenliği standartlarının kontrolü için özel ekiplerin görevlendirildiğini, çeşitli üretim tesislerinden numuneler alındığını ve incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirdi. Bazı kullanıcılar bu şartlarda üretilen söz konusu yiyeceği bir daha tüketmeyeceklerini belirtirken, birçok kişi de videoda yer alan kişiler ile işletme hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu. Yetkililerin soruşturmasının tamamlanmasının ardından olayın detaylarının netleşmesi bekleniyor.

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