İngiltere'de yaşayan 71 yaşındaki Leslie Greenhough, 1995 doğumlu kedisi Millie'nin dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi olduğunu öne sürüyor. 31 yaşındaki (insan yaşıyla 146) Millie'nin uzun ömrünü özel beslenme düzenine bağlayan Greenhough, kedisine son on yıldır tek bir şey içirdiğini ve bu besinlerle beslediğini açıkladı.

İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Millie'nin, dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi olduğu iddia ediliyor. Sahibi Leslie Greenhough, kedisinin uzun ömrünü özel beslenme düzenine bağlıyor.

Millie, Leslie Greenhough'un 2020 yılında hayatını kaybeden eşi Paula tarafından, henüz üç aylık bir yavruyken sahiplenildi. Eşinin vefatının ardından bakımını üstlenen Leslie, kedisinin yanından bir an olsun ayrılmıyor.

SON ON YILDIR BİR TEK BU İÇECEĞİ VERMİŞ

Greenhough, son 10 yıldır Millie'ye özel bir beslenme programı uyguladığını ve içecek olarak yalnızca doğal maden suyu içirdiğini belirtti.

Millie'nin beslenmesinde taze karides, somon ve tavuk gibi yiyeceklerin yer aldığını ifade eden Greenhough, sıcak havalarda kedisinin serin kalabilmesi için sürekli iki vantilatör çalıştırdığını da anlattı.

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Kedisinin 31 yaşına ulaşmasından büyük gurur duyduğunu söyleyen Leslie Greenhough, "Gerçekten çok güçlü bir dişi kedi. Son 10 yıldır ona maden suyu veriyorum ve bol bol ilgi gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HAYALİ GUINNESS’MİŞ

En büyük hayalinin Millie'yi Guinness Dünya Rekorları'na kaydettirmek olduğunu ifade eden Greenhough, kedinin doğum tarihini resmi olarak kanıtlayacak belgelerin bulunmaması nedeniyle bunu gerçekleştiremediğini ifade etti. Elindeki tek kanıtın, eşinin 1995 yılında çektiği eski bir fotoğraf olduğunu söyledi.

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