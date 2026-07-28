Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları 2. Başvuru Dönemi sonuçları açıklandı. GSB bünyesinde yönetilen Deniz / Mavi Kamplar ile Doğa / Yeşil Kamplara başvuru yapan gençler, sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

Gençlerin kişisel, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Gençlik Kamplarına 437 bin 569 genç başvuruda bulunmuştu. 2. etap başvuru sonuçları belirtilen tarihten 1 gün önce erişime açıldı.



GSB kamp başvuru sonucu sorgulama: 2026 Yaz Gençlik Kampları 2. başvuru dönemi sonuçları açıklandı

GSB KAMP BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Deniz / Mavi Kamplar ile Doğa / Yeşil Kamplara başvuru yapan gençler, sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

GSB KAMP BAŞVURUSU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekmektedir.

Başvuru formunun teslim edileceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, formlarını velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri zorunludur.

Kesin kayıt sürecinde, başvuruda belirtilen öncelik durumlarına ilişkin belgelerin Gençlik Merkezine ibraz edilmesi gerekmektedir. Belge sunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yerlerine yedek adaylar atanacaktır.

2026 Yaz Gençlik Kampları 2. Başvuru Dönemi sonuçlarına ulaşmak ve detaylı bilgi almak için tıklayınız!

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