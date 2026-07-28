İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27 suçlu ile ulusal seviyede aranan 38 suçlunun, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Suçluların iade süreci 8 farklı ülkeyi kapsarken, en yüksek iade sayısı Gürcistan'dan geldi. Suçluların büyük çoğunluğunun, organize suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan firari şahıslara yönelik yürütülen uluslararası çalışmalar sonucunda toplam 65 kişinin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

27 KİŞİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Yapılan resmi açıklamaya göre, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 27 kişi ile ulusal seviyede aranan 38 şüpheli, bulundukları ülkelerde yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.

İADELERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU GÜRCİSTAN'DAN GERÇEKLEŞTİ

Suçluların iade süreci sekiz farklı ülkeyi kapsarken, en yüksek iade sayısı Gürcistan'dan kaydedildi. Açıklanan verilere göre Gürcistan'dan 51, Almanya'dan 7 ve Belçika'dan 2 şüpheli Türkiye'ye getirildi. Ayrıca Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da tespit edilen firari şahısların da iade işlemleri tamamlandı.

ORGANİZE SUÇLAR VE UYUŞTURUCU TİCARETİ ÖN PLANDA

İade edilen şahısların ağırlıklı olarak organize suç örgütü üyesi olduğu ve uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı belirtildi. Bakanlık tarafından isimlerinin baş harfleri kamuoyuyla paylaşılan 65 şüphelinin, yurt dışında saklandıkları adreslerde tespit edilerek yakalandığı ve Türkiye'deki yargı süreçlerinin başlatıldığı bildirildi.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SAĞLANDI

Firari şahısların yurt dışındaki izlerinin sürülmesi süreci, birçok farklı güvenlik ve yargı biriminin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlilerinin koordinasyonunda; KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve TEM daire başkanlıkları operasyonların tespit ve takip aşamalarında görev aldı.

Yurt dışına kaçan şahısların yakalanmasında ilgili ülkelerin güvenlik güçleriyle diplomatik ve operasyonel iş birliği yapıldı. İçişleri Bakanlığı, yurt dışındaki firarilerin takibinin titizlikle devam ettiğini belirterek, haklarında arama kararı bulunan kişilerin ülkeye geri getirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

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