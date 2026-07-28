Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna neden alınmadığını açıkladı. Sara, "Çoğu insan bilmiyor ama beni Dünya Kupası kadrosuna sakatlıktan ötürü çağırmadılar. Bu sezon iyi bir performans verip, yeniden çağrılmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin yıldızlarından Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Daha önce verdiği bir röportajda, çocukken izlediği 2006 Dünya Kupası'ndaki Brezilya-Fransa maçında Zinedine Zidane'dan çok etkilendiğini söyleyen Sara, Brezilya Milli Takımı formasını ilk defa yine bir Fransa maçında giydiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bu duruma hiç bu açıdan bakmamıştım, gerçekten ilginç bir tesadüfmüş. O formayı giydiğiniz her an çok özeldir ancak ilk anın yeri bambaşka. Umarım Brezilya Milli Takımı'na yeniden seçilirim."

Gabriel Sara

DÜNYA KUPASI KADROSUNA NEDEN ALINMADI?

Bu yıl düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alamamasına değinen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Daha motive oldum. Çağrılmayı bekliyordum ama sakatlığımdan ötürü beni çağırmamaları normal. Çoğu insan bilmiyor ama beni Dünya Kupası kadrosuna sakatlıktan ötürü çağırmadılar. Bu sezon iyi bir performans verip, yeniden çağrılmayı istiyorum. Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak ana hedeflerimden bir tanesi." dedi.

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