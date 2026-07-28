Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer, 4 bin 249 turistle Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi. 333 metrelik gemi görenleri kendine hayran bıraktırdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen Panama bayraklı "MSC Divina" adlı 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 4 bin 249 yolcu ve 1278 personelin bulunduğu belirtildi.

İLÇEYİ KARIŞ KARIŞ GEZDİLER

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turizmin gözde kentine demirledi! 333 metrelik gemi 4 bin 249 turist getirdi

AKŞAM MARMARİS'TEN AYRILACAKLAR

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

Turizmin gözde kentine demirledi! 333 metrelik gemi 4 bin 249 turist getirdi

"MSC Divina"nın, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

Turizmin gözde kentine demirledi! 333 metrelik gemi 4 bin 249 turist getirdi

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