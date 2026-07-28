Volker Türk'ün görev süresi üzerinden başlayan tartışma, ABD ile Fransa'yı bu kez BMGK'da karşı karşıya getirdi.

ABD ile Fransa arasında son dönemde artan görüş ayrılıkları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de yansıdı.

Fransa temsilcisi söz aldığı sırada Amerikan delegasyonu salonu terk etti.

BMde Volker Türk çatlağı! Fransız temsilci konuşurken ABD heyeti salonu terk etti

KRİZİN ODAĞINDAKİ VOLKER TÜRK OYLAMASI VAR

Gerilimin fitilini ateşleyen gelişme, BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada yaşandı. Filistin ve İran başlıklarında ABD ve İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerine yönelik eleştirileriyle bilinen Volker Türk, 10 "hayır" ve 13 "çekimser" oya karşı 144 "evet" oyuyla yeniden göreve getirildi. ABD’nin İsrail, Rusya, Kuzey Kore ve Arjantin ile birlikte ret oyu veren kısıtlı grupta kalması üzerine Fransa’nın Cenevre Daimi Temsilciliği açıklama yayımladı. Fransız misyonunun sosyal medyada "ABD artık insan haklarının feneri değil" ifadeleriyle Washington’ı izole olmakla suçlaması üzerine ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Paris yönetimini özgür demokrasilere ders verip "zalimlere yanaşmakla" itham etti.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR HAVADA UÇUŞTU

Cenevre'deki polemiğin ardından BMGK salonuna taşınan krizde Amerikan tarafı da üslup eleştirisini öne çıkardı. Salonu terk etme eyleminin ardından açıklama yapan ABD Temsilcisi Dan Negrea, Fransa’nın konseydeki üslubunu "siyasallaştırılmış saçmalık" olarak nitelendirdi.

Negrea, Paris yönetimi tepeden bakan ve küçümseyici tavrını bırakana kadar Amerikan heyetinin Fransız temsilciler konuşurken salondan çıkmaya devam edeceğini açıkladı. Fransa’nın BM Büyükelçisi Jerome Bonnafont ise protestoya doğrudan cevap vermeyerek, Paris’in BM’nin bağımsızlığını ve insan haklarına hizmet etme kapasitesini savunmayı sürdüreceğini ileri sürdü.

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