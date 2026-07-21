Premier Lig'den 2 kulüp, Galatasaray'da sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Gabriel Sara ile yakından ilgileniyor. Serie A devi de 27 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Gabriel Sara için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gabriel Sara için Galayasaray yönetimine henüz resmi bir teklif ulaşmadı.

ASTON VILLA VE NEWCASTLE KANCASI

İngiliz basınından TEAMtalks'un haberine göre; Aston Villa ve Newcastle United, Brezilyalı orta sahanın temsilcileriyle temasa geçti. Galatasaray, bütçe oluşturmak için Sara'yı 25 milyon sterlin civarında bedelle elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

İngiltere Championship'te daha önce Norwich City forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun, Premier Lig'de oynamaya olumlu baktığı öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 42 maçta 6 gol ve 5 asistle oyandı.

NAPOLI'NİN DE LİSTESİNDE

Sarı-kırmızılı oyuncuyla ilgilenen bir diğer takımın, İtalya temsilcisi Napoli olduğu ifade edildi. Serie A ekibinin, Gabriel Sara'nın durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

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