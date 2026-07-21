Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) su kesintisi programını paylaştı. Bakım, altyapı ve arıza çalışmaları kapsamında ilgili bölgelere su verilemeyecek. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ, 21 Temmuz 2026 Salı günü Bursa'nın Orhangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde planlı çalışma ve arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintiler 2 saat ile 10 saat arasında değişirken, bazı bölgelerde çalışmaların erken tamamlanması halinde suyun planlanan saatten önce verilebileceği belirtildi.

2026 Temmuz ayı BUSKİ su kesintisi duyuruları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), bakım, altyapı ve arıza çalışmaları kapsamında 21 Temmuz Salı günü bazı ilçe ve mahallelerde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı.

BUSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa su kesintisi! Bursada sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi! Bursada sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi! Bursada sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi! Bursada sular ne zaman gelecek?

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