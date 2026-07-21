2026 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınavda verdikleri yanıtları ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan TYT, AYT ve YDT temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını inceleyerek kontrol edebiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan adaylar için cevap kâğıdı görüntüleme ekranını erişime açtı. Adaylar, sınavda işaretledikleri cevapları, optik okuyucu tarafından okunan yanıtlarını ve doğru cevapları 21 Temmuz 2026 saat 14.15'ten itibaren 10 gün boyunca görüntüleyebilecek.

2026-YKS kapsamında 20 Haziran'da uygulanan TYT, 21 Haziran'da gerçekleştirilen AYT ve YDT oturumlarına ait cevap kâğıtları, adayların incelemesine sunuldu.

Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranı üzerinden sınavda kullandıkları cevap kâğıdını, işaretlemelerini, optik okuyucular tarafından okunan cevaplarını ve doğru yanıtları görüntüleyebilecek.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME SAYFASI

2026 YKS cevap anahtarları yayımlandı (YKS cevap kağıtları ve aday cevapları görüntüleme ekranı)

10 GÜN SONRA KAPANACAK

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek.İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek. Cevap kağıtları 10 gün süreyle erişilebilir olacak.

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