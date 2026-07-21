Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü 7 yıl sonra ortaya çıkan Mehmet Erkan Usluca için istenen ceza belli oldu. Savcı, Usluca'nın "eşi ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianamede Usluca’nın eşinin sesini taklit ederek bankayı aradığı detayı da yer aldı. İşte korkunç olayın perde arkası…

Antalya'da 2018 yılında Mehmet Erkan Usluca polise giderek eşi Elena Beyder Usluca'nın 24 Kasım'da evden ayrıldığını, 1 ay boyunca dönmediğini, kanser hastası olduğunu ve zaman zaman evi terk ettiğini öne sürerek kayıp ihbarında bulundu.

EŞİ ÖLDÜRMÜŞ

Yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takip neticesinde Elena Beyder Usluca'nın 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğü, olay sonrası cesedin saklanmasında şüphelinin kardeşi R.U.'nun yardım ettiği değerlendirildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan Erkan Usluca ifadesinde eşiyle tartıştığını, çıkan arbedede eşinin yere düşerek öldüğünü, ardından cesedi Aksu Kumköy ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

Her detayı kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıkan cinayette müebbet talebi

“BİR GÜN TESLİM OLACAKTIM”

Usluca, kendini şöyle savundu:

Ben eşimi kasten öldürmedim. Bana bıçakla saldırması üzerine kendimi korurken yere düşmesi sonucu yanlışlıkla öldü. Hapse girersem kızımın hayatının ciddi şekilde etkileneceğini düşündüğüm için yetkili birimlere haber vermeden eşimi görevlilere gösterdiğim yere gömdüm. Benim eşimi öldürme kastım yoktur, eşimi kasten öldürdüğüm yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Gözaltına alınmasam da bir gün teslim olacaktım. Bu nedenle kızıma ara sıra ‘Bir gün ben de gidebilirim' şeklinde konuşmalar yapıyordum.

İSKELET PARÇALARINA ULAŞILDI

Yapılan yer gösterme çalışmasında kadına ait olduğu değerlendirilen iskelet parçalarına ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi Mehmet Erkan Usluca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her detayı kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıkan cinayette müebbet talebi

İDDİANAME HAZIRLANDI

Elena Beyder Usluca'nın ölümüne ilişkin davanın iddianamesi hazırlandı. Savcı, Mehmet Erkan Usluca'nın "eşi ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Eşinin kendisine bıçakla saldırdığı sırada yere düşerek öldüğünü öne süren sanığın, ölümün ardından kadının sesini taklit ederek bankayı aradığı, hesabındaki parayı kullandığı ve adına kayıtlı otomobili resmî kayıtlara göre 5 gün sonra vekâletle sattığı iddianamede yer aldı.

Her detayı kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıkan cinayette müebbet talebi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, sanığın eşinin yere düşerek hayatını kaybettiği yönündeki savunmasının, kemiklerde tespit edilen kesici-delici alet yaralanmaları ve künt, kesici ve ezici alete bağlı kırıklarla çeliştiği belirtildi. Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek, Elena Beyder'i kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada kesici-delici ve künt nitelikteki aletlerle yaralayıp öldürdüğü ileri sürüldü.

KESİCİ VE EZİCİ ALETE BAĞLI KIRIKLAR

İddianamede, sanığın eşinin bıçakla saldırdığı sırada yere düşerek hayatını kaybettiği yönündeki savunması ile Adli Tıp raporundaki bulguların örtüşmediği belirtildi. Kemiklerde çok sayıda kesici-delici alet yaralanmasına bağlı hasar ile künt, kesici ve ezici alete bağlı kırıklar bulunduğuna dikkat çekildi.

Her detayı kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıkan cinayette müebbet talebi

OLAY NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Araştırmalarda Elena Beyder adına kayıtlı otomobilin, 29 Kasım 2018 tarihinde elindeki vekaletnameyi kullanan Mehmet Erkan Usluca tarafından satıldığı tespit edildi. Kadına ait cep telefonunun 24 Kasım 2018 tarihine kadar aktif olarak kullanıldığı, bu tarihten sonra ise bazı gün ve saatlerde açılıp kapatıldığı belirlendi.

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Telefonun son olarak 26 Mayıs 2019 tarihinde Manavgat ilçesinden baz sinyali verdiği, Usluca'nın da 7 Şubat 2019 tarihinde ikametini Manavgat'a taşıdığı kaydedildi. İddianamede, bu nedenle Elena Beyder'e ait telefonun sanık tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi.

Elena Beyder'in banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, 26 Kasım 2018 tarihinde sanığın kardeşinin hesabına 13 bin 200 lira EFT yapıldığı, 3, 7 ve 10 Aralık tarihlerinde ise kadının hesabından toplam 2 bin 300 lira çekildiği tespit edildi. HTS kayıtlarında Elena Beyder'e ait telefon hattından 25 Kasım 2018 günü saat 14.06 ve 15.35'te bir bankayla iki kez görüşme yapıldığı belirlendi.

Her detayı kan dondurdu! 7 yıl sonra ortaya çıkan cinayette müebbet talebi

EŞİNİN SESİNİ TAKLİT ETTİ

Bankadan temin edilen ses kayıtlarının incelenmesinde, görüşmeleri Mehmet Erkan Usluca'nın yaptığı ve kendisini sesini benzeterek Elena Beyder olarak tanıttığı da iddianameye girdi.

Sanık Usluca da savunmasında borçları nedeniyle kendi hesaplarında haciz bulunduğunu, bu nedenle kardeşi, annesi ve eşine ait banka hesaplarını kullandığını söyledi. Elena'nın hesabındaki parayı çekmek istediğinde banka görevlilerinin hesap sahibinin aramasını talep ettiğini anlatan Usluca, "Sesimi Elena'nın sesine benzeterek bankayı arayıp parayı çekmem için gereken bilgileri aldım. Bu parayı kendi kullandığım ancak ağabeyim adına kayıtlı olan banka hesabına gönderdim" dedi.

ADLİ TIP SAVUNMASIYLA ÇELİŞTİ

İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, kemik parçaları üzerinde çok sayıda kesici-delici alet yaralanmasına bağlı hasar ile künt, kesici ve ezici alet yaralanmalarına bağlı kırıklar bulunduğu bildirildi. Raporda, Elena Beyder'in ölümünün kesici-delici alet yaralanması ile kesici ve ezici alet yaralanması sonucu meydana geldiği yönünde görüş bildirildi.

Konu Detay Araç Satışı Elena Beyder adına kayıtlı otomobil, 29 Kasım 2018'de Mehmet Erkan Usluca tarafından vekaletname ile satıldı. Cep Telefonu Aktivitesi Elena Beyder'in cep telefonu 24 Kasım 2018'e kadar aktifti, sonrasında belirli aralıklarla açılıp kapatıldı. Son baz sinyali 26 Mayıs 2019'da Manavgat'tan alındı. İkamet Değişikliği Mehmet Erkan Usluca, 7 Şubat 2019'da ikametini Manavgat'a taşıdı. Telefon Kullanımı İddiası Telefonun sanık tarafından kullanıldığı değerlendirildi. Banka Hareketleri (Para Transferi) 26 Kasım 2018'de Elena Beyder'in hesabından sanığın kardeşinin hesabına 13.200 TL EFT yapıldı. Banka Hareketleri (Para Çekimi) 3, 7 ve 10 Aralık tarihlerinde Elena Beyder'in hesabından toplam 2.300 TL çekildi. Banka Görüşmesi 25 Kasım 2018'de Elena Beyder'in telefon hattından bir bankayla iki kez görüşme yapıldı (saat 14.06 ve 15.35). Ses Taklidi Görüşmeleri Mehmet Erkan Usluca'nın yaptığı, kendisini Elena Beyder olarak tanıttığı tespit edildi. Sanık Savunması Usluca, borçları nedeniyle hesaplarında haciz olduğunu, bu yüzden yakınılarının hesaplarını kullandığını belirtti. Elena'nın hesabından para çekmek için sesini taklit ederek bankadan bilgi aldığını ve parayı ağabeyi adına kayıtlı hesabına gönderdiğini söyledi. Adli Tıp Raporu Kemik parçalarında kesici-delici alet yaralanmaları, künt, kesici ve ezici alet yaralanmalarına bağlı kırıklar tespit edildi. Ölüm Nedeni (Adli Tıp) Elena Beyder'in ölümünün kesici-delici alet yaralanması ile kesici ve ezici alet yaralanması sonucu meydana geldiği bildirildi.

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