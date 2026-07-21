7 yıl önce eşinden boşanan Muhammet Emin Turan, hayatının şokunu yaşadı. Dava sürerken biyolojik babası olmadığı bir çocuğun kendi nüfusuna kaydedildiğini öğrenen Turan, soybağının reddi davası açtı. Turan, DNA sonucu ile gerçeği ortaya çıkardı ama mahkeme tebligat ücretlerini ve vekalet ücretlerini Turan’dan talep etti. Kendisine 45 bin TL borç çıkarıldığını belirten Turan “Mağdur olan benim, çocuk benim değil. Eski eşimden ve bu çocuğun biyolojik babasından şikayetçiyim. Gidderler benden tahsil edilmeye çalışılıyor” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Pendik'te 2013 yılında evlenen Aysel K. ile Muhammet Emin Turan’ın bu evlilikten 2 çocukları oldu. Turan, 2019 yılında eşi Aysel K.'nın evden ayrıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası açtı.

Turan, dava devam ettiği esnada 2022 yılında nüfusuna bir çocuk daha kaydedildiğini fark etti. Mevzuat gereği Aysel K.’nın başkasından olan çocuğunun Turan’ın nüfusuna tescil edildiği bildirildi.

Hayatının şokunu yaşadı! Nüfusuna kayıtlı çocuk hayatını altüst etti! DNA gerçeği ortaya çıkardı ama faturası ona kesildi

Turan, soybağının reddi davası açtı. Verilen kan ve DNA örnekleri neticesinde Adli Tıp Kurumu raporu düzenlendi ve çocuğun biyolojik babasının Turan olmadığı tespit edildi. Mahkemece çocuğa bir kayyum atandı.

MASRAFLAR TURAN’A KALDI

Muhammet Emin Turan, dava sonrasında bir şok daha yaşadı. Mahkeme; 45 bin TL'lik vekalet ücreti ile Adli Tıp Kurumu masraflarının davalı taraflardan tahsil edilerek kayyuma ödenmesine karar verdi. Biyolojik babası olmadığı çocuğun yargılama masrafları kendisine çıkarılan Turan, duruma tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu.

Hayatının şokunu yaşadı! Nüfusuna kayıtlı çocuk hayatını altüst etti! DNA gerçeği ortaya çıkardı ama faturası ona kesildi

“TÜRKİYE'DE BİRÇOK İNSAN BÖYLE MAĞDUR”

Turan, mağdur olmasına rağmen kendisine borç çıkarıldığını belirterek şöyle konuştu:

Bana kan vermemi ve bu kanı verirsem de bu soybağının reddi olacağını, yani davanın düşeceğini söylediler. Ben de verdim. Ondan sonra da davalı taraf olduğum için bana borç çıkarılmış. 45 bin TL vekalet ve kayyum ücretinin davalı taraflardan alınmasına karar verilmiş. Burada mağdur olan benim, çocuk benim değil. Benim haberim olmadan çocuk benim nüfusuma geçirilmiş. Ve burada mağdur olan ben olmama rağmen bu dava ücretleri ve adli tıp giderleri benden tahsil edilmeye çalışılıyor. Ben bu haksızlığın ve bu yapılan yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum. Bugün benim gibi Türkiye'de birçok insan böyle mağdur. Benim bu olayda hiçbir suçum yok. Suçlu olanlar burada bu benim nüfusuma geçiren kişiler olmalarına rağmen, eski eşim ve bu çocuğun biyolojik babası olmasına rağmen mahkemede kendini gizleyerek kayyum atamışlar. Kayyumdan dolayı da vekalet ücretini avukat benden de talep ediyor.

Hayatının şokunu yaşadı! Nüfusuna kayıtlı çocuk hayatını altüst etti! DNA gerçeği ortaya çıkardı ama faturası ona kesildi

“ÜCRETLERİNİ BEN NİYE ÖDÜYORUM?”

Babası olmadığı ispatlanan çocuğun DNA testi ve adli tıp giderleri ödemesiyle karşı karşıya kalan Turan, "Bu çocuk nüfusuma daha boşanmamız gerçekleşmeden geçmiş benim haberim olmadan. Ben eski eşimden ve bu çocuğun biyolojik babasından şikayetçiyim. Çünkü ben bugüne kadarki adli süreçlerde sürekli iftiralara uğradım. Karşı taraf sürekli yalan beyanlarda bulundu. Bana uzaklaştırmalar alındı. Şu an aşırı derecede mağdurum ve psikolojim çok bozuldu. Mağdur olan benken suçlu duruma düşen ben oldum burada. Bu çocuğun annesi, babası şu an davayı açan kişiler iken tebligat ücretlerini ve vekalet ücretlerini ben niye ödüyorum” dedi.

Hayatının şokunu yaşadı! Nüfusuna kayıtlı çocuk hayatını altüst etti! DNA gerçeği ortaya çıkardı ama faturası ona kesildi

“NAFAKALARI ÖDEMİYOR”

Aysel K.'nın 2 çocuğuyla birlikte Muhammet Emin Turan'a nafaka ödemesine hükmedilmesine rağmen hiçbir şekilde nafakalarını ödemediğini dile getiren Turan, şöyle tepki gösterdi:

İki çocuğumun velayeti bana verildi. Kendisi zaten mahkemede velayeti hiçbir şekilde talep etmedi. İstanbul Anadolu 13. Aile Mahkemesi çocukların velayetini bana vererek iki çocuk için nafaka hükmetti 2019 yılından beri. Batman 2. Aile Mahkemesi de aynı şekilde hükmetti. Ve eski eşim 2019 yılından beri kesinleşen bu nafakaları ödemiyor. Eğer erkek olsaydı çoktan bu nafaka alınmıştı. Bayan olunca neden alınmıyor. Sonuçta burada mağdur olan benim. İki çocuğumu terk edip gitti, beni terk etti.

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