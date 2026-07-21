Antalya’da 5 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi ölümle burun buruna geldi. Alevlerin ortasında kalan 2 kişi, pencereden dışarı çıktı, beton şeride basarak kurtarılmayı bekledi. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 2 genç kurtarıldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın teras katında saat 09.15 sıralarında yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden Ramazan U. ve Deniz Y., alevlerden dolayı kapıya kadar gidemedi.

Korku dolu bekleyiş! Alevlerden kaçmak için pencereden aşağı sarktılar: Antalyada yangın paniği

İki kişi pencereye çıkarak yardım istedi. Yangın ihbarı sonrasında durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korku dolu bekleyiş! Alevlerden kaçmak için pencereden aşağı sarktılar: Antalyada yangın paniği

PENCEREDE KORKULU BEKLEYİŞ

Ramazan U. ve Deniz Y., itfaiye ekipleri gelene kadar pencerenin üst kısmındaki betona basarak kurtarılmayı bekledi. Korku dolu o anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. İki kişinin kurtarılmasının ardından alevlerin yükseldiği görüldü.

2 GENÇ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Dumandan etkilenip sağlık ekiplerine teslim edilen Ramazan U. ve Deniz Y., ilk müdahalenin ardından kontrol için hastaneye götürüldü. Yangın yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

“İKİ ÇOCUK AŞAĞI SALLANDILALAR”

Görgü tanığı Ali Dumlupınar, o anları şöyle anlattı:

Karşı daireden dumanların çıktığını gördüm. İki tane çocuk bu tarafa doğru aşağı sallandılar. Alevler içeriden geliyordu, son anda itfaiye yetişti. Büyük bir gürültü oldu ve korktuk. İnşallah kötü bir şey olmamıştır.

Korku dolu bekleyiş! Alevlerden kaçmak için pencereden aşağı sarktılar: Antalyada yangın paniği

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