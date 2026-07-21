Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin Gördes'te 120 milyon TL yatırımla yürüttüğü İçme Suyu İletim Hattı Projesi'nde yeni bir aşamaya geçildi. Proje kapsamında 1.500 metreküplük içme suyu deposunun temeli atılırken, yatırımın tamamlanmasıyla ilçe merkezinin 22 yıldır süren içme suyu sorununun sona ermesi bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Orhan Gökdemir ve mahalle muhtarlarının katılımıyla proje alanında incelemelerde bulunuldu. Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, 1.500 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun temelini attı.

120 milyon liralık dev proje! Bir ilçenin 22 yıllık çilesi sona eriyor

38,5 KİLOMETRELİK İÇME SUYU HATTI

Toplam 120 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında 38,5 kilometrelik içme suyu isale hattı, bin 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposu, terfi merkezi, biriktirme depoları ve sistemin uzaktan izlenmesini sağlayacak SCADA sistemi hayata geçiriliyor. Proje ile ilçenin içme suyu iletim kapasitesinin artırılması, suyun daha güvenli, kaliteli ve verimli şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

120 milyon liralık dev proje! Bir ilçenin 22 yıllık çilesi sona eriyor

2026'DA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Temel atma programında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa'nın tüm ilçelerinde altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Güçlü altyapının güçlü bir geleceğin temeli olduğunu vurgulayan Dutlulu, tamamlandığında uzun yıllar hizmet verecek yatırımın Gördes'in yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç ise projenin tamamlanmasıyla ilçenin içme suyu iletim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını belirtti. SCADA sistemi sayesinde şebekenin anlık olarak izleneceğini ve olabilecek arızalara çok daha hızlı müdahale edilebileceğini kaydeden Kılıç, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yatırımın 2026 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projenin tüm etaplarının tamamlanarak hizmete alınmasıyla birlikte Gördes ilçe merkezinde 22 yıldır yaşanan içme suyu sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşması hedefleniyor.

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