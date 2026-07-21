Uzun süredir sosyal medyada olmayan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu ve önceki gün bebeklerini kaybettiklerini duyurdu.

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, 2019 yılında Berfu Yenenler ile evlenmiş; çiftin Kuzey ve Mete adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

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GÖZLERDEN UZAK DURUYORDU

Bir süredir sosyal medyadan ve kameralardan uzak kalan Berfu Yenenler, hamilelik iddiaları ortaya atılsa da herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak Yenenler bugün, 3. bebeğine hamile olduğunu ancak hamileliğinin sağlık problemlerinden dolayı dün sonlandırıldığını açıkladı.

Eser-Berfu Yenenler çiftinden acı haber! 3. bebeklerini kaybettiler

"ZOR GEÇEN 12 HAFTANIN SONUNDA BEBEĞİMİZİ KAYBETTİK"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Berfu Yenenler, "Herkese merhabalar, bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin de etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı da tercih ediyoruz. Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu. Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olaylardan habersiz ve keyifleri yerinde. En kısa zamanda daha güzel sağlıklı ve mutlu günlerde kavuşuruz, desteğiniz çok kıymetli teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Eser-Berfu Yenenler çiftinden acı haber! 3. bebeklerini kaybettiler

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