Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Karabağ'a ilişkin değerlendirmeleri, Moskova ile Bakü arasında yeni bir diplomatik polemiğe yol açtı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, açıklamaların tarihi gerçekleri yansıtmadığını savundu.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın "Karabağ ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üzerine yaptığı açıklamalara Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan cevap geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Zaharova’nın ifadelerinin tarihi ve hukuki gerçekleri saptırdığını vurgulayarak Moskova’yı resmi tutumuyla çelişmekle suçladı.

Azerbaycandan Rusyaya Karabağ uyarısı! Ermenistan krizine bizi alet etme

ZAHAROVA NE DEMİŞTİ?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı "Gvardeysk" gençlik forumunda yaptığı konuşmada Ermenistan’ın İkinci Karabağ Savaşı sürecinde KGAÖ mekanizmalarını devreye sokma taleplerine değinmişti. Zaharova, "Ermenistan KGAÖ mekanizmasının devreye sokulmasını talep etse de soru şuydu: Kime karşı ve neye ilişkin? Ne yazık ki ya da neyse ki, Karabağ Ermenistan tarafından ne kendi toprağı ne de bağımsız bir varlık olarak tanınmıştı. Bu koşullar altında KGAÖ’nün kolektif güvenlik mekanizmasını devreye sokmak imkansızdı" ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ uyarısı! "Ermenistan krizine bizi alet etme"

BAKÜ: RUSYA’NIN KENDİ RESMİ TUTUMUYLA ÇELİŞİYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, basının sorusu üzerine yaptığı açıklamada Zaharova’nın dile getirdiği görüşlerin "gerçekliğin açık bir çarpıtılması" olduğuna değindi. Karabağ bölgesinin, Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere tüm uluslararası toplum tarafından her zaman Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olarak tanındığının altını çizen Hacızade, "Yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında kalan Azerbaycan’ın egemen topraklarına KTMT mekanizmalarının uygulanması meselesini sürekli gündemde tutma ve bunu Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından tanınmış olup olmadığıyla ilişkilendirme girişimleri, tamamen temelsizdir. Bu yaklaşım, aynı zamanda Rusya’nın Karabağ konusundaki kendi resmi tutumuyla da açıkça çelişmektedir." şeklinde konuştu.

"RUSYA-ERMENİSTAN KRİZİNE AZERBAYCAN ALET EDİLEMEZ"

Azerbaycan’ın uluslararası hukuka uygun olarak kendi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam anlamıyla yeniden tesis ettiğini ve eski çatışmayı nihai olarak çözüme kavuşturduğunu vurgulayan Hacızade, Moskova-Erivan hattındaki gerilimi de ele aldı. Sözcü Hacızade, Rusya ile Ermenistan arasındaki ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar yorumlanırken Azerbaycan’ın bu tartışmalara dâhil edilmesi anlayışına derhal son verilmesi gerektiğini belirterek, "Rusya-Ermenistan ilişkilerine ilişkin meseleleri Azerbaycan’la ilişkilendirerek yorumlama pratiği artık bitmelidir" dedi.

Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ uyarısı! "Ermenistan krizine bizi alet etme"

BAKÜ NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisinin arkasında üç temel gerekçe bulunuyor.

Zaharova’nın KGAÖ müdahalesini Karabağ’ın Ermenistan tarafından tanınıp tanınmamasıyla ilişkilendirmeye çalışması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğuna dair en üst düzeydeki resmi açıklamalarıyla doğrudan çelişiyor.

Yaklaşık 30 yıllık Ermenistan işgalinin ardından Azerbaycan, uluslararası hukuka uygun olarak toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden tesis etti, eski çatışmayı çözüme kavuşturdu.

Azerbaycan’ın egemen topraklarında yürütülen haklı mücadelenin KGAÖ güvenlik mekanizmaları kapsamına sokulmaya çalışılması, hukuki ve tarihi zeminden tamamen yoksun.

Kremlin, Ermenistan ile yaşadığı derin güven bunalımını, KGAÖ’nün pasifliğini ve ikili savunma anlaşmalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerçeğini Azerbaycan üzerinden örtbas etmeye çalışıyor. Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Ayhan Hacızade, Moskova-Erivan hattındaki gerilimin faturasının Bakü’ye kesilmek istenmesine tepki göstererek, Rusya-Ermenistan ilişkilerine dair konuların Azerbaycan ile ilişkilendirilerek yorumlanması pratiğine derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

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