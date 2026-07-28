SpaceX hisselerindeki sert düşüş, Elon Musk'ın servetini yaklaşık 700 milyar dolar eritti. Buna rağmen Musk, dünyanın en zengin kişisi unvanını korumayı sürdürüyor.

Musk'ın serveti günden güne erimeye devam ediyor. Elon Musk, şimdiye kadar servetinin yaklaşık yarısını, 700 milyar dolarını kaybetti. Bu kaybın en önemli nedenlerinden biri ise SpaceX hisselerinde yaşanan sert düşüş oldu.

Bu düşüşle birlikte Musk'ın serveti önemli ölçüde geriledi. SpaceX hisselerinin 27 Temmuz'da yaklaşık yüzde 4,8 değer kaybetmesiyle Musk'ın net serveti 29,5 milyar dolar azalarak 695,7 milyar dolara indi. Böylece Musk'ın serveti, Aralık 2025'ten bu yana ilk kez 700 milyar doların altına düştü. Ancak tüm bu kayıplara rağmen Musk, dünyanın en zengin kişisi unvanını korumaya devam ediyor.

Servetinin yarısı eridi! Sadece 45 gün yetti... O risk pahalıya patladı

STARSHİP BAŞARILI OLMASINA RAĞMEN HİSSELERDE DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Musk'ın şirketi kısa süre önce Starship roketinin test fırlatmasını başarıyla gerçekleştirdi. Ancak başarılı teste rağmen hisselerde düşüş görüldü. SpaceX hisseleri, 16 Haziran'da ulaştığı zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

Yapay zeka rekabetinin artması ve hızla gelişen teknolojilere ayak uydurma çabası sürerken şirket, belirsizliklere rağmen temkinli hareket etmeye devam ediyor. Analistler ise şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini tartışmayı sürdürüyor. Ayrıca daha önce iptal edilen bir Starship fırlatma denemesi de hisseler üzerinde baskı oluşturmuştu.

Servetinin yarısı eridi! Sadece 45 gün yetti... O risk pahalıya patladı

Musk'ın serveti, 16 Haziran'da ulaştığı 1,45 trilyon dolarlık zirveden bu yana yaklaşık 750 milyar dolar geriledi. Bu düşüşün bir kısmı, Tesla hisse opsiyonlarına ilişkin hesaplama yöntemindeki değişiklikten kaynaklandı. Öte yandan bazı analistler, kısa vadeli kayıplara rağmen SpaceX'in uzay teknolojileri, uydu bağlantı sistemleri ve yapay zeka alanındaki yatırımları sayesinde uzun vadede güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyor.

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