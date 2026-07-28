Apple, piyasa değerini 4,94 trilyon dolara çıkararak Nvidia'yı geride bıraktı ve yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Şirketin yükselişinde yapay zeka yatırımları ve Apple Intelligence stratejisi etkili oldu.

Teknoloji devleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Artan çip baskısı ve küresel maliyetler, teknoloji şirketleri arasındaki rekabeti daha da kızıştırırken, sektörün öncü şirketlerinden Apple ile Nvidia arasındaki yarış sürüyor.

Apple, pazartesi günkü işlemlerde piyasa değerini yaklaşık 4,94 trilyon dolara çıkararak yapay zeka çip üreticisi Nvidia'yı geride bıraktı ve yeniden dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.

Aynı gün Nvidia hisseleri yüzde 5 değer kaybederken, Apple hisseleri yüzde 1,17 yükseldi. Böylece Apple, Nvidia'yı geride bırakarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

ŞİRKETİN YÜKSELMESİNDE YAPAY ZEKA YATIRIMLARI ÖNCÜ KONUMDA

Apple'ın yükselişinde, teknoloji şirketlerinin öncelikli yatırım alanlarından biri haline gelen yapay zeka hamleleri etkili oldu. Şirketin temkinli yapay zeka yatırımları ve stratejisi, hisselerindeki yükselişi destekledi. Apple'ın bu alandaki en önemli adımlarından biri ise Apple Intelligence platformu olarak öne çıkıyor. Şirket, bu platforma yönelik yatırımlarını artırmayı sürdürüyor.

4,94 trilyon dolarlık piyasa değeri! Nvidiayı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

APPLE INTELLIGENCE NEDİR?

Apple Intelligence, Apple'ın yapay zeka platformudur. iPhone, iPad ve Mac cihazlarına entegre çalışan sistem; metin yazma ve düzenleme, bildirimleri özetleme, görsel oluşturma, gelişmiş Siri deneyimi ve uygulamalar arasında daha akıllı işlemler gerçekleştirme gibi özellikler sunuyor. Kullanıcı gizliliğini ön planda tutan platform, işlemlerin büyük bölümünü cihaz üzerinde gerçekleştirirken, daha karmaşık talepler için bulut tabanlı özel yapay zeka altyapısından yararlanıyor.

Alphabet ve Tesla gibi teknoloji şirketleri de yapay zeka veri merkezleri, robotaksi ve robotik projelerine on milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, yapay zekanın ulaştığı seviyenin farkında olarak şirketlerinin piyasa değerini artırmak amacıyla bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

4,94 trilyon dolarlık piyasa değeri! Nvidiayı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

GÖZLER PERŞEMBE GÜNKÜ BİLANÇODA

Piyasaların odağında şimdi Apple'ın perşembe günü açıklayacağı finansal sonuçlar bulunuyor.

Yatırımcılar, şirket yönetiminin yapay zeka stratejisine ilişkin vereceği mesajları ve Apple Intelligence'ın faaliyet marjlarını baskılamadan nasıl büyütüleceğine yönelik planları yakından takip edecek.

Bilançonun ardından Apple CEO'su Tim Cook'un son yatırımcı konferansını gerçekleştirmesi bekleniyor. Cook için bir dönemin sona ermesi beklenirken, yerine donanım bölümünün başındaki John Ternus'un CEO koltuğunu devralacağı öngörülüyor. Cook'un ise 1 Eylül'de yönetim kurulu başkanlığı görevine geçmesi planlanıyor.

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