Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Hatice Mine K.'yi yüzüne yastık kapatıp, tabancayla vurarak öldüren H.E.K.'nin cinayeti nasıl işlediği ortaya çıktı. Saldırgan eşin eve girmek için kızını kullandığı, kapıyı kızının seslenmesiyle açtırdığı öğrenildi. Tutuklu H.E.K kendini “Eşimi seviyordum. Davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim” diyerek savundu.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Pozantı Belediyesi'nde memur olarak çalışan Hatice Mine K. (40), mahalle bekçisi eşi H.E.K. tarafından yüzüne yastık kapatılıp, başından vurarak tabancayla öldürülmüştü. Hatice Mine K. cinayetinde yürek sızlatan gerçek ortaya çıktı.

İddiaya göre Hatice Mine K. şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce eşinden boşanma kararı aldı.

Kan donduran cinayette yürek sızlatan gerçek! Eşini öldüren bekçi kapıyı kızının sesiyle açtırmış

EVE GİRMEK İÇİN KIZINI KULLANMIŞ

H.E.K.'nin 7 yaşındaki kızı E.Y.K.'yi bırakma bahanesiyle, Hatice Mine K.’nın evine geldi. Kapıda kızının seslenmesi üzerine Hatice Mine K. kapıyı açtı.

Eve giren H.E.K.'nin salonda eşiyle boğuştuğu, ardından yüzüne yastık kapatarak kızının gözleri önünde tabancayla ateş ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin, cinayetin ardından yanına aldığı 7 yaşındaki kızını ablasının evine bıraktığı, daha sonra ise saklandığı adrese geçtiği öğrenildi.

Kan donduran cinayette yürek sızlatan gerçek! Eşini öldüren bekçi kapıyı kızının sesiyle açtırmış

“BİR ANLIK ÖFKEYLE CİNAYETİ İŞLEDİM”

Eşini öldüren H.E.K. ifadesinde "Eşimi seviyordum. Sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dedi. H.E.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kan donduran cinayette yürek sızlatan gerçek! Eşini öldüren bekçi kapıyı kızının sesiyle açtırmış

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