Japonya’da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, depremin yol açtığı can kaybı ve hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın güneyini 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir depremin vurduğunu bildirdi. Depremin ardından ülkede tsunami uyarısı verildi.

Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlardan denizden uzak durmalarını ve yüksek bölgelere gitmelerini istedi.

SEKİZ EYALET İÇİN ACİL UYARI

Japon hükümeti, depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletleri için acil deprem uyarısı yayımladı.

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, depremin yol açtığı muhtemel can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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