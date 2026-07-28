Sosyal medyada yayılan tehlikeli akımlar bir çocuğu daha hastanelik etti. İstanbul'da kolonya ve çakmakla oynayan 15 yaşındaki çocuk ağır yanıklarla tedavi altına alınırken, uzmanlar bu tür denemelerin ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan 15 yaşındaki Y.E.A., iddiaya göre 15 Haziran akşamı ağabeyinin kuaför dükkanındayken elindeki şişeden ellerine kolonya döktükten sonra çakmağı çakınca bir anda alev aldı. Alevlerle çığlık çığlığa kalan çocuğu fark eden çevredekiler hemen müdahale etti. Sonrasında hastaneye kaldırılan çocuk, Avrupa'nın en büyük yanık merkezlerinden birinin yer aldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi.

KOLONYA AKIMI FACİAYLA SONUÇLANDI

Yanık Tedavi Merkezi'nde takip edilen Y.E.A.'nın elleri, yüzü, kolları ve karnında olmak üzere yüzde 25 oranında yanık olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen tedavilerin ardından Y.E.A. kontrolleri sürmek üzere taburcu edilirken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, sürece ilişkin bilgi verdi. Turan, zaman zaman çocukların sosyal medyada gördükleri kolonya yakma akımlarını denerken bu gibi durumlar yaşayabildiğini anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

Sosyal medya akımı faciayla bitti! 15 yaşındaki çocuk alevler içinde kaldı

"BOMBA GİBİ PATLIYOR, HER TARAFINA YAYILIYOR"

Oğlunun yaşadıklarını anlatan baba E.A., "Büyük oğlumun berber dükkanı var, onun yanında çalışırken kolonya kutusuyla oynadığı sırada elindeki çakmağı çakınca alev alıyor. Kolonya bidonu ikiye ayrılıyor, bomba gibi patlıyor. Orada olmadığım için komşumuz yetişiyor, söndürüyorlar. Şu anda sürecimiz iyi gidiyor. Patlayınca her tarafına yayılıyor, yanık oluşuyor, elbiseler vücuduna yapışıyor. Gençlerimizden ricam; böyle şeylerle oynamayalım. Çok tehlikeli bir şey, biz şu an acı içindeyiz" dedi.

Sosyal medya akımı faciayla bitti! 15 yaşındaki çocuk alevler içinde kaldı

"ÇOCUKLAR YANIKLARLA BİZE GETİRİLİYOR"

Hastasına yönelik bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Turan, "Hastamız 15 yaşında ve yaklaşık yüzde 25 yanıktan geldi. Ailenin bildirdiği alkol kaynaklı olduğu, alkolün bir anda alev aldığı şeklinde. Maalesef bu konuda sosyal medyada alkol oranı değişik olan birtakım kimyasallarla, onları yakarak ‘Bir şey olmuyor' diye videolar çekiliyor. Çocuklar da buna benzer işler yapmaya çalışırken çok kötü yanıklarla bize getiriliyor. Bu olay da kolonya kaynaklı olmuş. Sönmeyebiliyor, alkol yanığını söndürmek de zor. Çocuklar yanmanın ötesinde belki ömür boyu sakat kalacak bir duruma da sürüklenebiliyor, çok dikkat edilmesi gerekiyor. İzlenme oranını artırmak için ilginç videolar çekiliyor, bunları uygulamamak lazım, çok tehlikeli şeyler" dedi.

Sosyal medya akımı faciayla bitti! 15 yaşındaki çocuk alevler içinde kaldı

BU İHMALİN SONU ÖLÜM YA DA KÖRLÜK OLABİLİR

Geçtiğimiz günlerde bir anne ve çocuğunun benzer bir konuda kendilerine başvurduğunu aktaran Turan, "Anne çocuk da geldi, yine alkol kaynaklı, anne yanmış, çocuk söndürmeye çalışmış. Bazen ölümlere veya kurtuldukları durumda da ömür boyu sürecek sakatlıklara, göz hasarları, körlüğe yol açabilecek senaryoya gidebiliyor. Yanık olduğu zaman mutlaka 15-20 dakika en az çeşme suyuna tutulmasını enerjinin alınması bazında öneriyoruz. Su ne çok soğuk ne de sıcak olacak. Akabinde de ıslak pansumanlarla, ıslak bezlerle oradaki enerjinin alınarak bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz. 15 yaşındaki hastamızın yüzünde, kolları ve göğsünde yanık alanları var. Yüz hasarı bazen ömür boyu kalıcı hasarlara gidebiliyor" ifadelerini kullandı.

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