Isparta’da bal hasadı başladı. Sedir balının ardından ayçiçeği balı sezonuna başlayan gezgin arıcılar, bu yıl rekoltenin yüksek olmasını bekliyor. Çiçek balının kilogram fiyatı 600 lira, yayla balı ile sedir balının kilogramı ise bin liradan satışa sunuluyor. Arıcılar, yılda üç defa hasat yapacak.

Gezgin arıcılar, bal üretim sezonuna başladı. Kış aylarını Antalya'da geçiren gezgin arıcılar, Isparta'ya dönerek üretime başladı. Isparta’da Deregümü köyü ile Bozanönü bölgesinde gezginci arıcılık yapan 31 yaşındaki Mustafa Sorkut, bu yıl mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle geçen yıla göre rekoltenin düştüğünü söyledi.

Yılda üç kez hasat ediliyor, birincisi başladı! Kilogramı 1000 lira! Rakım arttıkça sedir balının fiyatı da artıyor

“700 TANE ANA ARI ÜRETİM KUTUMUZ VAR”

Arıcılığa beş yıl önce iki kovanla başladığını belirten Sorkut “İki sene boyunca ön araştırma yaptım. Daha sonrasında iki kovanla başladık. İki kovanla başladığımız bu serüven, bugün 150 kovana ulaştı ve 700 tane ana arı üretim kutumuz var. Kraliçe ana üretimi yapıyoruz. Arılarımızı kıştan çıkardıktan sonra, yani bahar döneminde gezginci arıcılık yapıyoruz. Arılarımızı Antalya'ya, Aksu'ya taşıyoruz ve orada kışlatıyoruz. Kışlatma döneminden sonra, mayısın 15'inden itibaren Isparta'ya getiriyoruz” dedi.

Arıcılığın her geçen yıl daha maliyetli hale geldiğini ifade eden Sorkut, üreticilere verilen desteklerin artması gerektiğini söyledi.

Yılda üç kez hasat ediliyor, birincisi başladı! Kilogramı 1000 lira! Rakım arttıkça sedir balının fiyatı da artıyor

“YILDA ÜÇ DEFA HASAT YAPIYORUZ”

Sorkut, ‘‘Sedir balı bir salgı balıdır ve çok kaliteli bir baldır. Aynı zamanda bölgemizde ada çayı ve kekik bulunuyor. Kekiğin de üç dört çeşidi var. Arılar bu bitkilerden nektar getirerek bal yapıyor. Daha sonra, ağustos ayına doğru, temmuz ayının ortalarında balın bir kısmını hasat ediyoruz ve ayçiçek balı için ayçiçeği tarlalarına getiriyoruz. Bu şekilde üretimimiz devam ediyor. Yılda üç defa hasat yapıyoruz. Şu anda sedir balı sezonu bitmek üzere. Arılarımızın yaklaşık 80-90 kovanını ayçiçeğine getirdik” dedi.

Yılda üç kez hasat ediliyor, birincisi başladı! Kilogramı 1000 lira! Rakım arttıkça sedir balının fiyatı da artıyor

“ANZER BALIYLA YARIŞABİLİR”

Isparta bölgesinin ballarının besin değerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Sorkut “Ayçiçek balı Isparta bölgesinde çok bilinen bir bal değil. Ancak araştırmalara göre sporculara kesinlikle önerilen bir bal. Protein değeri yüksek olduğu için tercih ediliyor. Ayrıca küçük çocuklarda ateş düşürücü özelliği olduğu ve ilaç etkisi gösterdiği söyleniyor. Bunun yanında bölgemizin balları, Isparta'nın birçok bölgesinde üretilen ballar Anzer balı gibi markalaşmış ballarla yarışabileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Yılda üç kez hasat ediliyor, birincisi başladı! Kilogramı 1000 lira! Rakım arttıkça sedir balının fiyatı da artıyor

KİLOGRAMI 600-1000 LİRA

Isparta Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kılıç, çam balı ile çiçek balının kilogram fiyatının yaklaşık 600 lira bandında olduğunu, yüksek yayla balı ile sedir balının ise kilogramının bin liradan satışa sunulduğunu ifade etti.

“GEÇEN YIL REKOLTEMİZ ÇOK GÜZELDİ”

Kılıç şu an birliğe bağlı 950 üye olduğunu dile getirdi. Başkan Kılıç, ‘‘Yaklaşık 250 ton civarında üretim yapılıyor. Buna bütün ilçelerimiz de dahil. Geçen yıl rekoltemiz çok güzeldi. Özellikle lavanta, sedir ve çiçek balında verim yüksekti. Geçen yıl özellikle sedir balı çok yoğundu. Lavanta balımız da oldukça yoğundu ama sedir balı gerçekten harikaydı. Meşe balımızda da oldukça iyi bir verim elde ettik. İnşallah bu yıl da sezonun güzel geçeceğini ümit ediyorum” dedi.

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