Masfen Enerji A.Ş. halka arz sonuçları paylaşıldı. MASFN halka arzında toplam 1.093.898 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Halka arz sonuçları ardından borsada ilk işlem tarihi belli oldu. Peki, Masfen ne zaman borsada işlem görecek? İşte MASFN borsa ilk işlem tarihi..

Masfen Enerji'nin halka arz edilen payları, temmuz ayının son haftasında Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul, Masfen Enerji A.Ş.'nin (MASFN) paylarının kotasyon işlemlerinin tamamlandığını ve şirket hisselerinin 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu.

MASFN borsa ilk işlem tarihi belli oldu! Masfen ne zaman borsada işlem görecek?H

KAP BİLGİLENDİRMESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre şirketin sermayesini temsil eden 555 milyon TL nominal değerli paylar kota alınırken, halka arz edilen 85 milyon TL nominal değerli paylar "MASFN.E" işlem koduyla ve 45,68 TL baz fiyat üzerinden sürekli işlem yöntemiyle yatırımcılarla buluşacak.

Borsa İstanbul ayrıca ilgili pay sırası için maksimum emir değerinin 1 milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı. Şirket 22-23-24 Temmuz 2026 talep topladı.

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