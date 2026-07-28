ABD eski Başkanı Joe Biden'ın evinde gizli devlet belgeleri bulunduğunu kabul ettiği ve Barack Obama ile yaşadığı derin anlaşmazlıkları anlattığı ses kayıtları Washington'da yeni bir krizin fitilini ateşledi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden’ın, görevden ayrıldıktan sonra evinde gizli devlet belgelerini sakladığına dair ses kayıtları, Washington’da yeni bir siyasi kriz başlattı.

The Telegraph’ın haberine göre bu ses kayıtları, Biden’ın 2017 yapımı "Promise Me, Dad" otobiyografisini kaleme alırken yazarı Mark Lewis Zwonitzer ile yaptığı özel görüşmeler sırasında kaydedildi.

Hukuki mücadelelerin ardından muhafazakar Oversight Project grubunun davası ve temyiz mahkemesinin kararıyla yayınlanan kasetlerde Biden’ın, evinin alt katında gizli belgeler bulduğunu ve bunlardan bazılarının varlığından Beyaz Saray’ın dahi haberinin olmadığını söylediği duyuluyor.

Sızan ses kayıtları Obama ile Biden arasındaki büyük kavgayı ortaya çıkardı!

8 MİLYON DOLARLIK KİTAP ANLAŞMASI

Şubat 2017’de, Başkan Yardımcılığı görevini bıraktıktan bir ay sonra kaydedilen ses kayıtlarında 83 yaşındaki Biden’ın, "Aşağıda tüm gizli bilgileri yeni buldum" ifadelerini kullandığı tespit edilmişti. 8 milyon dolarlık kitap anlaşması kapsamında yapılan mülakatlarda Biden’ın zaman zaman hafıza sorunları yaşadığı, notlarını incelerken "Bu durum kafamı karıştırıyor" dediği ve ne soracağını unuttuğu anlar da kayıtlara yansıdı.

Söz konusu kasetler, 2024 yılında Özel Savcı Robert Hur’un yürüttüğü soruşturmanın da odağında yer almıştı. Savcı Hur, Biden’ın hafıza kaybı, ilerleyen yaşı ve soruşturmayla iş birliği yapması nedeniyle hakkında cezai bir dava açılmamasına karar vermişti.

OBAMA İLE BATAN GEMİNİN İPLERİ: EKONOMİ VE AFGANİSTAN ÇATLAĞI

Yayınlanan ses kasetleri sadece belge skandalını değil, Biden ile eski ABD Başkanı Barack Obama arasındaki derin görüş ayrılıklarını da ifşa etti. Biden, 2008 ekonomik krizi sonrasında Obama’nın bankacılara karşı yeterince sert davranmadığını ve Silikon Vadisi aktörlerinin etkisinde kaldığını savunarak, bu durumun Obama ile aralarında gerilime yol açtığını söyledi.

Ayrıca Biden, 2009 yılında Obama’nın Afganistan’a ek asker gönderme kararına sert bir dille karşı çıktığını, başkana 40 sayfalık el yazısıyla bir muhtıra vererek "Ayrıldığımız gün, vardığımız gün gibi olacak" uyarısında bulunduğunu belirtti. Kayıtlarda ayrıca Demokrat Parti içindeki Clinton ve Sanders çekişmelerine ve Biden'ın siyasi gaf potansiyeline yönelik iç değerlendirmelere de yer veriliyor.

TRUMP VE BİDEN CEPHESİNDEN KARŞILIKLI SİYASİ REST

Kasetlerin yayımlanmasını engellemek için Mayıs ayında Adalet Bakanlığı’na karşı açtığı davayı temyiz kararının ardından geri çeken Biden cephesi, karara tepki gösterdi. Biden’ın sözcüsü TJ Ducklo, kasetlerin sansürlenerek basına servis edilmesini "Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı’nı siyasi intikam amacıyla silah olarak kullanmasının son örneği" olarak niteledi.

Cumhuriyetçiler ise Biden döneminde Donald Trump’ın Mar-a-Lago’daki evine gizli belgeler nedeniyle baskın yapıldığını hatırlatarak duruma tepki gösterdi. Trump’ın göreve dönmesinin ardından hakkındaki gizli belge davaları düşürülürken, kasetlerin yayımlanması Cumhuriyetçi kanal tarafından Biden döneminin çifte standardı olarak nitelendiriliyor.

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