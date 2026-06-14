24 yıllık hasretin ardından FIFA Dünya Kupası sahnesine dönen A Milli Futbol Takımı, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verdi. D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip için alınacak sonuçlar kadar kalan iki karşılaşmanın seyri de son 32 turu yolunda belirleyici olacak. Akıllarda ise tek bir soru: ''Türkiye Avusturalya maçını kaybederse ne olur, gruptan nasıl çıkar?'' İşte Türkiye'Nin gruptan çıkma ihtimalleri...

2026 Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan yeni format nedeniyle grup aşamasında yalnızca ilk iki sırayı alan ekipler değil, en başarılı üçüncü takımlar da yoluna devam edecek. Bu nedenle Türkiye'nin Avustralya karşısında alacağı sonuç oldukça mühim. Peki, Türkiye Avusturalya maçını kaybederse ne olur, gruptan nasıl çıkar?

Türkiye Avusturalya maçını kaybederse ne olur, gruptan nasıl çıkar? 2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor

TÜRKİYE AVUSTURALYA MAÇINI KAYBEDERSE NE OLUR?

İlk maçta alınacak mağlubiyet, Türkiye'nin Dünya Kupası macerasını bitirmeyecek.

Ay-yıldızlı ekibimiz Paraguay ve ABD karşısında elde edeceği sonuçlarla yeniden yarışın içine girebilir. Paraguay karşılaşması bilhassa bu senaryoda kritik öneme sahip olacak. Bununla birlikte yenilginin kaç farklı olduğu da önem taşıyor.

Dünya Kupası'nda puan eşitliği halinde averaj ve atılan gol sayıları belirleyici kriterler arasında. Bu nedenle ağır mağlubiyetlerden kaçınmak, en iyi üçüncüler sıralamasında avantaj sağlayacak.

Türkiye Avusturalya maçını kaybederse ne olur, gruptan nasıl çıkar? 2026 Dünya Kupası heyecanı sürüyor

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

2026 Dünya Kupası'nda 48 takımın mücadele etmesi nedeniyle grup aşaması sonunda sadece ilk iki sıradaki ekipler değil, en başarılı 8 grup üçüncüsü de son 32 turuna yükseliyor. Bu nedenle A Milli Takım'ın önünde birden fazla tur senaryosu bulunuyor.

Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için üç farklı yol var: D Grubu'nu lider tamamlamak, D Grubu'nu ikinci sırada bitirmek ya da grup üçüncüsü olup en iyi 8 üçüncü takım arasına girmek.

Milliler, Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacağı üç maç sonunda puan durumundaki yerine göre nihayeti belirleyecek. İlk iki sıra doğrudan son 32 bileti anlamına gelirken, üçüncülük durumunda diğer gruplardaki sonuçlar da önem kazanacak.

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