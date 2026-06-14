A Milli Takım'da Montella'dan Kenan Yıldız müjdesi
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası D Grubu'ndaki Avustralya müsabakası öncesinde açıklamalar yaptı.
- Montella, taraftarın coşkulu desteğiyle gurur duyduklarını ve güzel bir sonuçla onları mutlu etmek istediklerini belirtti.
- Takımın büyük bir ülkeyi temsil ettiğinin farkında olduklarını söyledi.
- Sakatlığını atlatan Kenan'ın maçta süre alabileceğini ifade etti.
- Rakip Avustralya'nın kaliteli bir takım olduğunu ve konsantrasyon kaybı yaşamamaları gerektiğini vurguladı.
- İskoçya maçındaki gibi oyuna ortak olabileceklerini belirtti.
2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Vancouver'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, mücadele öncesi konuştu.
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"DÜNYANIN HER YERİNDE BİZİ DESTEKLİYORLAR"
Taraftarın coşkulu desteği hakkında konuşan Montella, "Taraftarımızın büyük coşkusunu görmeye alıştık. Dünyanın her yerinde bizi destekliyorlar. Güzel bir sonuçla onlara gurur ve mutluluk yaşatmak istiyoruz. Koca bir ülkeyi temsil ettiğimizin farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve taraftarımızı mutlu etmeye devam etmek istiyoruz." dedi.
"İNŞALLAH BUGÜN SÜRE ALACAKTIR"
Sakatlığını atlatan Kenan'ın maçta süre bulabileceğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Avustralya kaliteli bir takım, konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız. İskoçya maçındaki gibi oyuna ortak olabilirler. Kenan Yıldız inşallah bugün süre alacaktır." şeklinde konuştu.