Türkiye Gazetesi
Avustralya maçı öncesi Barış Alper Yılmaz'ın yeni tarzı olay oldu
A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçı öncesinde yeni saç stiliyle Ümit Davala'yı anımsattı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak olan A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz'ın yeni saç modeli dikkat çekti.
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2002'Yİ HATIRLATTI
Avustralya maçı için Vancouver’da konakladığı otelden BC Place Stadyumu’na hareket eden A Milli Takım'da Barış Alper'deki değişiklik gözlerden kaçmadı.
Futbolseverler Eren Elmalı'nın saç stilini merak ederken Barış Alper'in yeni saç modeli, 2002'de Ümit Davala'nın saç stilini anımsattı.
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