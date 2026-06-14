2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya, Mohamed Ouahbi'nin çalıştırdığı Fas ile 1-1 berabere kaldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Fas takımları kozlarını paylaştı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Fas'ın golünü 21. dakikada Ismael Saibari attı. Brezilya'nın beraberlik golü ise 32. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.

Brezilya, C Grubu ikinci müsabakasında Haiti ile karşılaşacak. Fas ise İskoçya ile 3 puan mücadelesi verecek.

Brezilya - Fas

VAR'DAN TARİHİ MÜDAHALE

Brezilya lehine verilen bir köşe vuruşu kararı, VAR incelemesinin ardından değiştirildi. Pozisyonu yeniden değerlendiren hakem ekibi, topun son olarak Brezilyalı oyuncudan çıktığını tespit ederek kararı köşe vuruşundan kale vuruşuna çevirdi.

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