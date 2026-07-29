YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite tercihinin 40 yıllık çalışma hayatını şekillendireceğini belirterek adaylara çağrıda bulundu: Popüler olanı değil, size değişen dünyaya uyum sağlama becerisi katacak programları seçin. İş dünyası artık diploması olanı değil, problem çözen ve dijital yetkinliği olanı arıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite tercihinin yalnızca bir bölüm seçmekten ibaret olmadığını belirterek, gençlerin yaklaşık 40 yıllık çalışma hayatını şekillendirecek önemli bir kararın eşiğinde olduğunu söyledi.

Dünyada çalışma hayatının büyük bir dönüşümden geçtiğini belirten Özvar, yapay zekâ, biyoteknoloji, kuantum teknolojileri, siber güvenlik, yeşil dönüşüm, dijital üretim ve finansal teknolojiler gibi alanların yeni meslekleri ortaya çıkardığını anlattı.

Adayların tercih yaparken yalnızca mezuniyet sonrasında hangi işi yapacaklarını değil, seçecekleri programın kendilerine değişen şartlara uyum sağlayabilecek bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırıp kazandırmayacağını da sorgulamaları gerektiğini vurgulayan Özvar, gençlere “Tercihinizi aceleyle, yalnızca çevrenizde duyduğunuz görüşlere veya o yıl popüler görünen programlara bakarak yapmayın. Kendinizi tanıyın, programları dikkatle inceleyin ve uzun vadeli düşünün” çağrısında bulundu.

DİPLOMA YETERLİ DEĞİL

Çalışma hayatında artık yalnızca diploma sahibi olmanın yeterli olmadığını belirten Özvar, iş dünyasının alan bilgisinin yanı sıra deneyim, takım çalışması, problem çözme, dijital yetkinlik ve iletişim becerilerine sahip mezunlar beklediğini söyledi.

YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara çağrı: Popüler olanı değil uzun vadeli olanı seç

Bu doğrultuda kısa süreli stajlar yerine bir veya iki dönem süren iş yeri temelli eğitim modelini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Özvar, öğrencilerin eğitimlerinin önemli bir bölümünü işletmelerde, fabrikalarda, sağlık kuruluşlarında, laboratuvarlarda ve kendi alanlarıyla ilgili kurumlarda geçirdiğini belirtti.

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Gaziantep, Konya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara’da yürütülen pilot uygulamanın 185 program ve yaklaşık 120 bin öğrenciyi kapsadığını kaydeden Özvar, Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokullarının mezunlarında istihdam oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını söyledi.

Robotik sistemlerden siber güvenliğe, dijital üretimden enerji, sağlık, savunma sanayisi, ilaç üretimi, akıllı tarım ve lojistiğe kadar birçok alanda nitelikli teknik insan kaynağı ihtiyacının hızla arttığını belirten Özvar, adaylara güçlü uygulama altyapısına sahip ön lisans programlarını da dikkatle değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacak adaylara çağrı: Popüler olanı değil uzun vadeli olanı seç

TANINIRLIĞINI KONTROL EDİN

Yurt dışında eğitim görmeyi planlayan adaylara da seslenen Özvar, tercih edilecek üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının eğitime başlamadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığını hatırlattı. YÖK Başkanı ailelere de seslenerek “Gençlerimizi dinleyelim; rehberlik edelim fakat baskı kurmayalım” dedi.

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