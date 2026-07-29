Uzmanlar, adayların tercihlerini sosyal medya paylaşımları yerine YÖK Atlas gibi resmî ve doğrulanabilir verileri dikkate alarak yapmaları gerektiğini vurguluyor.

YKS tercihleri için zorlu maraton başladı. Uzmanlar, adayların tercih sürecinde kulaktan dolma bilgilere veya sosyal medya paylaşımlarına göre değil, resmî ve doğrulanabilir verileri esas alarak hareket etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Bu kapsamda adayların, üniversite ve programlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı YÖK Atlas sisteminden yararlanmaları öneriliyor.

YÖK Atlas’ta üniversite programlarının geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları, taban puanları, kontenjanları, doluluk oranları, akreditasyon durumları, öğretim elemanı yapısı ve mezuniyet sonrası değerlendirmelerde kullanılabilecek birçok veri yer alıyor.

Sosyal medya paylaşımlarına aldanmayın: Tercihte en büyük rehber resmî veriler

Sisteme bilgisayarın yanı sıra mobil cihazlar üzerinden de kolaylıkla erişilebiliyor. Uzmanlar, tercih listesinin hazırlanmasında resmî verilerin dikkate alınmasının daha sağlıklı ve bilinçli karar verilmesini sağlayacağına dikkati çekiyor.

Öte yandan yurt dışında eğitim almayı planlayan adayların da tercih edecekleri yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığını kayıt yaptırmadan önce mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmediği hatırlatılırken, hiçbir üniversite veya program için önceden “denklik garantisi” verilmesinin mümkün olmadığı vurgulanıyor.

Sosyal medya paylaşımlarına aldanmayın: Tercihte en büyük rehber resmî veriler

Uzmanlar, hem yurt içi hem de yurt dışındaki tercih sürecinde adayların yalnızca resmî ve doğrulanabilir kaynaklardan yararlanmasının büyük önem taşıdığını belirterek, doğru bilgiye dayalı yapılan tercihlerin eğitim hayatı ve kariyer planlaması açısından önemli avantaj sağlayacağını ifade ediyor.

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