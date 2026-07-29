Borsa İstanbul 12 yıl sonra yeniden bir sigorta şirketini ağırlamaya hazırlanıyor. SPK onayını alan Quick Sigorta, 29-31 Temmuz'da 76,60 TL sabit fiyatla halka arz edilecek. 3,7 milyar TL büyüklüğündeki halka arz sonrası şirket, “QUICK” koduyla işlem görecek.

Borsa İstanbul, 12 yıllık aradan sonra yeniden bir sigorta şirketine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) onay alan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Paylar, 6 Ağustos 2026 tarihindeki Gong Töreni’nin ardından “QUICK” borsa koduyla işlem görmeye başlayacak.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 76,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirketin mevcut sermayesi 433,3 milyon TL’den 481,6 milyon TL’ye çıkarılırken, artırılan 48,3 milyon adet pay yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıların talebine açılacak. Halka açıklık oranının %10,03, toplam halka arz büyüklüğünün ise 3,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, süreci Türk sigortacılığı için tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Yaşar, “Yaklaşık 12 yıl sonra sigorta, 19 yıl sonra ise hayat dışı sigorta sektöründeki ilk halka arzı hayata geçiriyoruz. Amacımız yalnızca başarılı bir şirket kurmak değil; teknolojiyi odağına alan, güçlü sermayeli ve yenilikçi ürünlerle sektöre yön veren bir yapı inşa etmekti. Bugün 9 bine yakın acentemiz, 30 milyonu aşan poliçemiz, 101,5 milyar TL aktif büyüklüğümüz ve 25,1 milyar TL özsermayemizle Türkiye’nin lider hayat dışı sigorta şirketlerinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Maher Holding çatısı altında yangından kaskoya, sağlıktan nakliyata kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Quick Sigorta, pazar hâkimiyetiyle de dikkati çekiyor. Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) Mart 2026 verilerine göre şirket, yollardaki her yedi araçtan birini güvence altına alarak kara araçları sorumluluk sigortalarında sektör liderliğini sürdürüyor.

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