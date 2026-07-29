Yeni Parti, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk TBMM grup toplantısını dün gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 50 dakika süren toplantıda partinin Meclis'teki grup yönetimi de belirlendi.

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, TBMM Başkanvekilliği görevine seçilirken, Grup Yönetim Kurulu'nda Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun ve Özgür Karabat yer aldı.

Katip Üyelik görevine Aliye Coşar, İdari Amirliğe ise Harun Özgür Yıldızlı getirildi. Toplantının ardından açıklama yapan Özel, "Artık Yeni Parti kuruluşunu tamamlamıştır, göreve başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti, grup yönetimini belirledi!

"GEÇMİŞ TARTIŞMALARI GERİDE BIRAKIN"

Edinilen bilgilere göre Özel, basına kapalı toplantıda milletvekillerine önemli uyarılarda bulundu. "Artık yepyeni bir siyasi yapının içindeyiz. Geçmişte kalan tartışmaları geride bırakın. Bundan sonraki önceliğimiz yalnızca vatandaşın sorunları ve beklentileri olmalı. Siyasetimizi de bu anlayış doğrultusunda yapıcı bir zeminde yürütmeliyiz" diyen Özel'in, CHP ile polemiğe girilmemesi konusunda da uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Yeni Parti, grup yönetimini belirledi!

Özel’in, milletvekillerinden eski partileri CHP'yi hedef alan tartışmalardan kaçınmalarını isteyerek, "Sonuç vermeyen polemiklere, kişisel çekişmelere ve özellikle CHP'nin iç gündemine ilişkin tartışmalara girmeyin. Bu konularda şaka ya da imada bulunmaktan bile kaçının" mesajını verdiği, toplantıda söz alan milletvekillerinin de CHP'ye dönüş ihtimalini gündemlerinden çıkardıklarını ifade ettikleri belirtildi.

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