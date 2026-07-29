CHP'de 'figüran' iddiaları! Haberi yapan gazeteciler ifadeye çağırıldı
CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen rozet takma etkinliğine cast ajansından figüran götürüldüğü iddiasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olayın “FETÖ kumpası” olduğunu belirten CHP İl Başkanı Gürsel Tekin’in suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, figüran iddiasını haber yapan BirGün muhabiri Ebru Çelik, BirGün web koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sözcü TV muhabiri Nedim Bayhan ifadeye çağırıldı.
CHP YÖNETİMİ, SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Öte yandan, CHP Genel Merkezi, figüran iddialarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.
‘Paralı figüran’ Kılıçdaroğlu’na hakaret etmiş! Tekin “FETÖ kumpası” dedi, adres olarak da Yeni Parti lideri Özgür Özel’i gösterdi
Organizasyonun Genel Merkez tarafından değil, İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden CHP kurmayları, "Daveti İstanbul İl Başkanlığı yaptı, biz de bu nedenle programa katıldık. Organizasyon il başkanlığının sorumluluğunda olduğu için Gürsel Tekin’i savunan bir açıklama yaptık. Yargı mercileri gerekli değerlendirmeyi yapacak. Eğer iddialar doğruysa, konuyu MYK toplantımızda ele alır ve gerekeni yaparız" dedi.