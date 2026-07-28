CHP'nin İstanbul'daki üye katılım törenine cast ajansları aracılığıyla ücretli figüran getirildiği iddiaları siyasetin gündemine oturdu. CHP yönetimi iddiaları "FETÖ vari kumpas" olarak nitelendirirken, hukuki sürecin olayın perde arkasını ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da düzenlenen üye toplantısına "cast ajansı aracılığıyla paralı figüran taşındığı" yönündeki iddialar gündeme damga vurdu. CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, figüran iddialarını reddederek “FETÖ kumpası” derken, olay yargıya taşındı. Sarıyer’deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen Üye Katılım Töreni’ne üç farklı cast ajansı üzerinden kişi başı 950 TL ödeme yapılarak yüzlerde kişi getirildiği iddiası üzerinden kendilerine kumpas kurulduğunu ifade eden CHP’li isimler ve Gürsel Tekin, Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel’i işaret etti.

“BU FETÖ'CÜLERİN TEZGAHININ SORUMLUSU KİMSE MUTLAKA BULACAĞIZ”

İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen ve yaşananları "FETÖ tezgahı" olarak niteleyen Gürsel Tekin, "Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Tertipçiler ve tertibe alet olanları yakında öğreneceğiz. Tüm sorumlular bedelini ödeyecek bu tertibin” açıklamasında bulundu.

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“HANGİ HESAPLARDAN DESTEKLENDİĞİNE BAKMANIZ YETERLİ”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Sözcü TV’ye 'figüran' diye çıkarılan bir kişinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu saatlerce bekleyip hakaret ettiğini öne sürerek “Bu provokasyonun bu operasyonun arkasında kimin olduğunu görmek istiyorsanız, bu operasyon tarzının size kimi hatırlattığına ve hangi hesaplardan desteklendiğine bakmanız yeterli” dedi.

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ÖZGÜR ÖZEL VE MURAT EMİR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

CHP etkinliğine figüran taşındığını doğrulayan ajans sahibi Ömer İne ise bunu arkadaşına destek olmak için yaptığını söyledi. İne, "CHP'ye gönül veren bir birey olarak, dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim" açıklamasında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Kemal Özkiraz, ajans sahibi İne'nin işaret ettiği Samet Özkaş’ın Özgür Özel'in yedek partisi Anadolu Birliği Partisi’nin (ABP) bir dönem genel başkanvekili olduğunu belirtti. Özkiraz, “Bu kişi bu yılın başına kadar Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Vekiliymiş. Anadolu Birliği Partisi, Özgür Özel ve Murat Emir’in birleşmek için uzunca süre görüşme yaptığı parti. Geçmişte Memleket Partisi’nden Malatya Milletvekili adayı oldu. Temmuz 2026’da Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı’na atandım diye bir paylaşımı var. O zamana kadar da Anadolu Birliği Partisinin Genel Başkan Vekiliymiş” ifadelerini kullandı. Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ise açıklama yaparak Özkaş’ın sadece 10 il başkanlığı yaptığını, sonrasında herhangi bir idari, kurumsal veya organik bağının bulunmadığını kaydetti.

FİGÜRAN İDDİALARINDA HUKUKİ SÜREÇ BELİRLEYİCİ OLACAK

Figüran tartışmasını gazetemize değerlendiren hukukçu Hadi Dündar, konunun hem hukuki hem de siyasi boyutunun bulunduğunu söyledi. Dündar, yürütülen soruşturma kapsamında olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını ifade etti. Soruşturma sonucunda organizasyonun CHP Genel Merkezi veya Gürsel Tekin ve arkadaşlarının bilgisi ve irtibatıyla gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde herhangi bir suç unsurunun oluşmayacağını belirten Dündar, buna karşılık organizasyonun CHP'den habersiz şekilde planlanarak partinin kurumsal itibarını zedelemek amacıyla kurgulandığının ortaya çıkması durumunda iftira, hakaret veya halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçları bakımından hukuki değerlendirme yapılabileceğini kaydetti.

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“GERÇEĞİ ÖĞRENENE KADAR CHP CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENMİŞ OLACAK”

Siyasi açıdan değerlendirildiğinde ise olayın amacına ulaştığını söyleyen Dündar, “Kılıçdaroğlu’nun halkın içerisine çıkamadığı söyleniyordu ve ilk toplantının halktan destek görmediği, bundan dolayı kast ajansıyla anlaşılarak salonun bu şekilde doldurulduğu izlenimi oluşturularak CHP ve Kılıçdaroğlu’nun seçmen nezdinde bir itibarı olmadığı algısı kamuoyunda oluşmuş durumda. Ancak bunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığını uzun bir süre sonra öğrenebiliriz. Öğrenene kadar da siyasi anlamda CHP bundan ciddi şekilde etkilenmiş olacak” dedi. Kumpas iddialarına da değinen Dündar, “CHP’nin iddiası ise Yeni Parti’nin böyle bir yola başvurduğu, FETÖ vari bir kumpas kurulduğu ve CHP’ye yönelik kirli bir operasyon gerçekleştirildiği yönünde. Diğer taraftan olaya bakıldığında, CHP ile Yeni Parti arasında bundan sonra birbirlerini yıpratıcı adımların atılacağı aşikâr” diye konuştu.

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