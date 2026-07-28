Ahbap’a yönelik soruşturmanın 4. dalgasında, derneği ihbar eden iş adamı Hüseyin Başaran’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Usulsüz bağış ve şüpheli devirlerle derinleşen operasyonda ünlü isimler de ifadeye çağrıldı.

İstanbul’da yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasında 4. dalga operasyonu düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon; konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek çekleri ile usulsüz mali ve ticari ilişkiler olmak üzere 4 ana başlık altında yürütülüyor. Dün sabah düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 13 kişinin arasında, soruşturmayı başlatan şikâyet dilekçesini Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sunan Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran da yer aldı. Haluk Levent’in kendisini 60 milyon dolar dolandırdığını iddia eden Başaran, holdinge ait 22 taşınmazın derneğe devredildiğini öne sürmüştü.

Hüseyin Başaran

KONUTLAR TAMAMLANMADI

İncelemelerde, Ahbap Derneğinin 2023’te konut yapımı için bağışlardan önemli miktarda para aktardığı, ancak şirketlerin taahhüt edilen konutları tamamlamadığı tespit edildi. Bu kapsamda Azim Yol İnşaat yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik gözaltına alındı. Pegas Global üzerinden alınan konteynerlerin ödeme ve tedarik süreçleri nedeniyle Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da işlem başlatıldı.

Şüpheli Yeliz Kaya’ya Başaran Holding’den 22, Power İnşaat’tan 10, Koçsu Yapı’dan 17 ve Orhan İnan’dan 10 taşınmaz devredildiği belirlendi. Hüseyin Başaran, Power İnşaat yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı yetkilisi Faruk Koç ile Orhan İnan, Emniyet’e götürüldü. Çeklerde son cirantalar Sibel Kaya ve Muhammed Ali Yılmaz ile Haluk Levent’le ilişkili Ali Demirhan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar ile sanatçılar Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bağışları istismar eden yapılara karşı mücadelenin süreceğini bildirdi.

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