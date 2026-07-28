Tatil için Antalya’ya gelen 58 yaşındaki İngiliz Stuart Reginald Windsor, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetiyle başvurduğu hastanede hayatını değiştiren bir haber aldı.

Doktorlar, ileri kalp yetmezliği ve üç kalp damarındaki ciddi tıkanıklık sebebiyle durumunun kritik olduğunu belirtti. İngiltere’de ameliyat için aylarca beklemesi gereken Windsor, zaman kaybetmeden Antalya’da yüksek riskli bir kalp ameliyatı geçirdi. Operasyonda iki kalp kapağı onarıldı, üç damara da baypas yapıldı. Ameliyatın ardından yeniden sağlığına kavuşan Windsor, artık yüzebildiğini ve bisiklete binebildiğini söyledi.

"BANA İKİNCİ BİR HAYAT ŞANSI VERDİLER"

Yaşadığı sürecin ardından sigara ve alkolü tamamen bıraktığını belirten Windsor, “Türk doktorlarına güveniyorum. Bana ikinci bir hayat şansı verdiler” dedi.

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Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu ise hastanın kalbinin pompalama gücünün ameliyat öncesi yüzde 24-25 seviyesinde olduğunu, başarılı operasyonun ardından sağlık durumunun belirgin şekilde iyileştiğini belirtti. Kemaloğlu, özellikle sigara, yüksek tansiyon, diyabet ve genetik yatkınlığın kalp hastalıklarında en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını vurguladı.

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