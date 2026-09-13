Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

İstanbul'u bırakıp memleketine döndü, 5 yılda büyüttü! “Bereketli iş, taleplere yetişemiyoruz”

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İstanbul'u bırakıp memleketine döndü, 5 yılda büyüttü! “Bereketli iş, taleplere yetişemiyoruz”

Pandemi döneminde İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya dönen Suat Bayramoğlu, 130 kazla başladığı yetiştiriciliği 5,5 yılda 600 damızlık kazlık çiftliğe dönüştürdü. Türkiye'nin dört bir yanından yoğun talep alan Bayramoğlu, sosyal medya üzerinden yurt dışından da sipariş aldıklarını belirterek, “Ne kadar üretirsek üretelim taleplere yetişemiyoruz” dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul'da inşaat malzemeleri üzerine esnaflık yapan 50 yaşındaki, 5 çocuk babası Suat Bayramoğlu, koronavirüs pandemisi döneminde işlerinin durgunlaşmasından dolayı memleketine dönmeye karar verdi.

İstanbulu bırakıp memleketine döndü, 5 yılda büyüttü! “Bereketli iş, taleplere yetişemiyoruz”
Başlık Resmiİstanbulu bırakıp memleketine döndü, 5 yılda büyüttü! “Bereketli iş, taleplere yetişemiyoruz”

2020 yılında ailesiyle birlikte Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Doğuörcünler köyüne yerleşen Bayramoğlu, burada kaz yetiştiriciliğine başladı. 130 kaz ile üretime başlayan Bayramoğlu, üretimini yaklaşık 5,5 yılda 600 damızlık kaz seviyesine çıkardı. Bayramoğlu'nun özenle yetiştirdiği kazlar, Türkiye'nin en önemli kaz üretim merkezlerinden olan Kars başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden büyük talep görüyor.

“BEREKETLİ BİR İŞ”

İstanbul'da doğup büyüdüğünü söyleyen Suat Bayramoğlu, yıllarca farklı işler yaparak geçimini sağladığını belirterek, "Pandemi döneminde işlerimiz iyi gitmedi. Ondan dolayı buraya geldik. Burası rahat, özgürlük var. Bizim ata toprağımız burada. Evimiz vardı, arazilerimiz vardı. 'Orayı bırakalım, buraya gelelim' dedik. Burada da herkes hayvancılık yapıyor, 'biz ne yapabiliriz' diye araştırdık. Kaz işine başlamaya karar verdik. Beş buçuk senedir yapıyoruz. Bereketli bir iş, güzel bir iş. Büyük gri kaz ırkı yetiştiriyoruz. Kars kazı dedikleri büyük gri ırkı kazlar. Memnunuz, 600 tane damızlığımız var. Kuluçka makinemiz var, bin 200 tane yumurta alabiliyor. Ortalama bin tane civciv çıkıyor. İstediğimiz kadar çoğaltabiliyoruz, çoğalttıklarımızı satıyoruz, civcivlerimizi satıyoruz, döllenmiş yumurta satıyoruz. Türkiye'nin her yerine satıyoruz" dedi.

İstanbulu bırakıp memleketine döndü, 5 yılda büyüttü! “Bereketli iş, taleplere yetişemiyoruz”
Başlık Resmiİstanbulu bırakıp memleketine döndü, 5 yılda büyüttü! “Bereketli iş, taleplere yetişemiyoruz”
BAKMADAN GEÇME
Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor
YAŞAM

Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor

"NE KADAR ÜRETİRSEK ÜRETELİM TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Sosyal medya üzerinden yoğun talep aldıklarını ifade eden Bayramoğlu, "Sosyal medyada bir sayfamız var, 45 bin takipçimiz var. Ne kadar üretirsek üretelim taleplere yetişemiyoruz. Farklı illerde bir sürü çiftlik kurulmasına yardımcı olduk. Bu çiftliklerde insanlar yetiştirdiler, onların yumurtalarını sattık, civcivlerini sattık. Irk farklı olmadığı sürece büyük gri ırkının civcivlerini, yumurtalarını satmalarına da yardımcı olduk. Kendimiz de satıyoruz. Bu 45 bin müşterimizin içerisinde yaklaşık yüzde 20'si yurt dışında yaşıyor. Azerbaycan, Irak, Afrika ülkelerinden insanlar var. Çok büyük talep var ama tabii Türkiye'den cevap veremiyoruz" diye konuştu.

Kaz yetiştiriciliğinin kolay olması nedeniyle bu işe yöneldiklerini belirten Bayramoğlu, "Yetiştirmesi kolay. Benim 10 yaşındaki kızım 600 tane damızlığı idare edebiliyor. Günlük 20 dakika çalışmakla yürüyebilen bir iş" şeklinde konuştu.

İstanbulu bırakıp memleketine döndü, 5 yılda büyüttü! “Bereketli iş, taleplere yetişemiyoruz”
Başlık Resmiİstanbulu bırakıp memleketine döndü, 5 yılda büyüttü! “Bereketli iş, taleplere yetişemiyoruz”

"EN VERİMLİ IRKIN BU OLDUĞUNA KARAR VERDİK"

Büyük gri ırkını tercih etmek için uzun süre araştırma yaptığını anlatan Bayramoğlu, "En verimli ırkın bu olduğuna karar verdik. 10,5 kiloya kadar çıkabilen orijinal, asil bir ırk bu. İsterseniz et veriyor, isterseniz döllü yumurta veriyor. Hem yumurtacı hem etçi. Ondan dolayı bunu tercih ettik. 130 tane civciv ile başladık. Şimdi istediğimiz kadar yapabiliyoruz. Zaten yumurtası da bizde, anaçları da bizde. İstediğimiz kadar üretebiliyoruz. Kazlarımıza arpa, buğday, yulaf, mısır ne verirsek yiyorlar. Yem ayırmazlar, hepsini yerler. Sadece yumurta döneminde yumurta yemi veriyoruz. Zaten bu dönemde de gıdasının yüzde 50'sini dışarıdan meradan alıyoruz, meraya yayıyoruz. Merada kendileri besleniyorlar" ifadelerini kullandı.

Üretimde amaçlarının çok sayıda kaz yetiştirmek olmadığını söyleyen Bayramoğlu, "3 bin tane kaz bile yetiştirmek bizim için çok kolay. Kuluçka makinemizi doldurup civcivlerimizi çıkartırız ama sağlıklı, verimli olabilmeleri için bin tane civarı kaz en sağlıklısı" dedi.

Bayramoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İstanbulu bırakıp memleketine döndü, 5 yılda büyüttü! “Bereketli iş, taleplere yetişemiyoruz”
Başlık Resmiİstanbulu bırakıp memleketine döndü, 5 yılda büyüttü! “Bereketli iş, taleplere yetişemiyoruz”

Bayramoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Elif Sare Bayramoğlu ise kazlarla ilgilenmekten mutlu olduğunu belirterek, "Ben 5 yaşından beri buradayım. Zamanım çok iyi geçiyor. Kazları güdüyorum, babama yardımcı oluyorum. Kazlara yem veriyorum, sonra oyun oynuyoruz. Zamanım eğlenceli geçiyor" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı’nın masasındaki son anket!
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
KURALLAR SİL BAŞTAN!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
İran'ın hedefinde Mekke İttifakı var
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
Şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
İstanbul'u bırakıp köye döndü, 5 yılda üretimi katladı
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI!
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI!
15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu
MÜLK DEĞERLENDİ DAVALAR ARTTI
MÜLK DEĞERLENDİ DAVALAR ARTTI
Milyonluk tapular kardeşleri böldü
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
Bankalar açıkladı, işte aylık ödeme tutarları…
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
Bağışları sadece kumara yatırmamış
KARTAL'IN İŞTAHI YERİNDE!
KARTAL'IN İŞTAHI YERİNDE!
Beşiktaş'ta umutları yeşerten rakamlar
GÜVENLİKTE BİRLİK!
GÜVENLİKTE BİRLİK!
Türk devletlerinin Interpol’ü; TÜRKPOL
FORMALARDA KORKUNÇ TUZAK!
FORMALARDA KORKUNÇ TUZAK!
Okul alışverişine çıkan veliler dikkat!
YAZAN DA OYNAYAN DA YAPAY
YAZAN DA OYNAYAN DA YAPAY
Tek kişilik set, milyonlarca izlenme!
'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'
'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'
Yapay zeka devinin CEO'sundan korkutan itiraf!
ELEKTRONİK SİSTEMLE SATILACAK
ELEKTRONİK SİSTEMLE SATILACAK
Yeni düzenleme için Meclis takvimi belli oldu!
KORİDOR SAVAŞLARI
KORİDOR SAVAŞLARI
Petrolü olan değil, yolu koruyan kazanacak
KONUT SEKTÖRÜNE CAN SUYU!
KONUT SEKTÖRÜNE CAN SUYU!
Yeni adımlar peş peşe devreye giriyor
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
SORUŞTURMADA 6. DALGA!
7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sam Altman’dan halka arz açıklaması: OpenAI 2026’da borsaya gelmeyecek
Sam Altman açıkladı: OpenAI bu yıl borsaya gelmeyecek
Kaydet
ÖZEL │ Greenwood için Fransızlardan olay sözler: 39 milyon euro ona az
Greenwood için Fransızlardan olay sözler: 39 milyon euro ona az
Kaydet
Kayseri Kültür Yolu Festivali’nde 34 lezzet noktası ziyaret edildi
Kayseri Kültür Yolu Festivali’nde 34 lezzet noktası ziyaret edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.