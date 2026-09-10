Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Niğde’de tüf mağaranın 14 metre derinliğinde 6-8 ay olgunlaştırılan Tabal peyniri, geleneksel üretim yöntemi ve kendine özgü küflenme süreciyle dikkat çekiyor. Doğal sıcaklığı 8-12 derece arasında değişen mağarada bekletilen peynir, özellikle otel ve restoranlardan yoğun talep görüyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Adını Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hüküm süren ve geçmişi milattan önce 8. yüzyıla dayanan Tabal Krallığı'ndan alan peynir, mağarada yıl boyunca yaklaşık 8 ile 12 derece arasında değişen doğal sıcaklıkta 6-8 ayda olgunlaştırılıyor.

Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor
Başlık ResmiMağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor

Geleneksel yöntemlerle üretilen peynir, özellikle turistik bölgelere gönderiliyor. Bu peynirin yanı sıra Niğde mavisi, Niğde beyazı, Kapadokya mağara, obruk tulum, obruk kaşar ve kütük peynirleri mağarada doğal koşullarda bekletiliyor.

Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor
Başlık ResmiMağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor
BAKMADAN GEÇME
Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde
YAŞAM

Norveç’ten Erzincan’a, oradan sofralara! Tulum peynirinin sırrı bu derilerde

"KÜF KIRMIZIYA DÖNDÜĞÜNDE PEYNİR OLGUNLAŞMIŞ DEMEK"

Üretici Recai Erbişim, AR-GE çalışmaları sonucu tüf mağarada 7 çeşit peynir ürettiklerini, uygun görülenleri isimlendirip satışa sunduklarını söyledi.

AR-GE çalışmaları sonrası ortaya çıkan peyniri dönemin Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'e tattırdıklarını anlatan Erbişim, "Peynirimizi beğendi, 'Buna bir isim koyalım.' dedik. 'Çiftlik ilçesinde bulunan Tabal Krallığı'nın ismini koyalım.' diye Vali Bey öneride bulundu. Biz de bu ismi koyduk” diye konuştu.

Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor
Başlık ResmiMağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor

Tabal peynirini inek sütünden yaptıklarını belirten Erbişim, şöyle devam etti:

"Önce sütü mayalıyoruz, teleme haline getiriyoruz, daha sonra 72 derece sıcaklıkta telemeyi haşlayarak kalıplara döküyoruz. Peynirin içerisinde gözenekler var, bu delikleri açabilmesi için çeşitli faydalı bakteriler de ilave ediyoruz. Daha sonra peyniri mandıradan getirip mağaraya bezleyerek koyuyoruz. Peynirimiz 6-8 ay gibi bir süreç sonrasında da küfleniyor. Dışını önce beyaz bir küf kaplıyor, sonra mavimsi, yeşilimsi bir küf oluyor. En sonunda da kırmızı bir küf oluyor. Küf kırmızıya döndüğünde peynir olgunlaşmış demektir. Bu peyniri daha sonra temizliyoruz. Bezleyip, etiketleyip satışa sunuyoruz."

Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor
Başlık ResmiMağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor

"YURT DIŞINDAN ÇOK TALEP VAR"

Erbişim, tüf mağaranın peynirlerin olgunlaşması için önemli olduğunu vurgulayarak, "Atalarımız bundan 100 yıl öncesinde herhangi bir soğuk hava deposu veya buzdolabı olmadığı için bu tür mağaralara peyniri koyup öyle olgunlaştırıyormuş. Biz de atalarımızın yapmış olduğu şeyi yeniden gün yüzüne çıkarıp, peynirleri onların yöntemleriyle fermente ediyoruz. Satışlarımız yılın 12 ayı devam ediyor. Daha çok otel ve restoranlara satıyoruz. Antalya, İstanbul, Bodrum, Marmaris gibi turistik yerlere satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretim kapasitelerini artırıp ürünü yurt dışına ihraç etmek istediklerini ve bu konuda görüşmelerinin sürdüğünü belirten Erbişim, "Şu anda yurt dışından çok talep var. Yurt içinde de çok önemli market zincirleri var, bunlar da peyniri almak istiyor" dedi.

Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor
Başlık ResmiMağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor! Sıra dışı lezzete talep yağıyor

AR-GE çalışması devam eden iki peynirleri daha olduğunu dile getiren Erbişim, çalışmaları sonuçlandırdıktan sonra onları da isimlendirip satışa sunacaklarını sözlerine ekledi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
YAVAŞ, PARTİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Erdoğan’la görüşmenin tek gündemini açıkladı
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
ROKETATAR BİLE HAZIRLAMIŞLAR
Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast hazırlığı deşifre oldu
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
ALTINDA BİR REKOR DAHA!
Dünya Altın Konseyi kritik veriyi açıkladı
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
G.SARAY MAÇINDA F.BAHÇE DETAYI
Sporting'in geri dönüşü Portekiz'de manşetlerde
''DUO'' ALAY KONUSU OLDU
''DUO'' ALAY KONUSU OLDU
Apple'ın yeni telefonu marka savaşını başlattı
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
İSTANBUL ZEHİR SOLUYOR
Kirlilik %11 arttı, zirvedeki ilçe belli oldu
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
"ÇAY YASAĞI" İDDİASINA CEVAP!
Cumhuriyet'in bir yalanı daha direkten döndü
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
GİYİM MAĞAZASINA PARA CEZASI
Müşterileri bilgilerini açık etmişler!
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
'ROMA'YA ZORLUK YAŞATIR'
Trabzon'un eski oyuncusu Peres'den F.Bahçe yorumu
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
ÇAY, SU, TOST, HAMBURGER...
İşte okul kantinlerinde güncel fiyat listesi
SIRA DIŞI LEZZETE TALEP ÇOK
SIRA DIŞI LEZZETE TALEP ÇOK
Mağaranın 14 metre altında 8 ayda olgunlaşıyor
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
En düşük fiyat artışı bu illerde
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
Trump'tan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı
SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI!
SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI!
Belediye başkanının mesajlaştığı kadın, avukat çıktı
KİLOSU 3 BİN LİRA!
KİLOSU 3 BİN LİRA!
Amasya'nın tescilli lezzeti altınla yarışıyor
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
4 bin yıllık Hitit kabının içinden çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig’de 5'nci hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig’de 5. hafta hakemleri belli oldu
Kaydet
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Gözler 2026 EKPSS tercih kılavuzunda
EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
Kaydet
Dünya ticaretinin yeni rotası Türkiye! Asya ile Avrupa demir ağlarla birleşecek
Dünya ticaretinde Türkiye hamlesi! 3 kıtayı bağlayan hatlar birleşiyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.