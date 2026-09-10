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Spor

Süper Lig’de 5'nci hafta hakemleri belli oldu

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Süper Lig’de 5'nci hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig’in 5'inci haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

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Trendyol Süper Lig’de 5. hafta heyecanı; 11 Eylül, 12 Eylül, 13 Eylül ve 14 Eylül'de oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler, TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

11 Eylül Cuma
20.00 Beşiktaş - Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

12 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor - Çorum FK: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor - Göztepe: Ozan Ergün
20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Reşat Onur Coşkunses

Ozan Ergün
Başlık ResmiOzan Ergün

13 Eylül Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Yasin Kol
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Kocaelispor: Atilla Karaoğlan

14 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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