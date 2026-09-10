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Spor

Dolmabahçe'de rakip Erzurumspor FK: Beşiktaş'ın tek eksiği var

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Dolmabahçe'de rakip Erzurumspor FK: Beşiktaş'ın tek eksiği var

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında konuk edeceği Erzurumspor FK ile Süper Lig'de 5'inci defa rakip olacak.

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Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK, 11 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucu topladığı 9 puan ve averajla lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Mavi-beyazlılar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 4 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

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LİGDE 5'İNCİ RANDEVU

Beşiktaş ile Erzurumspor FK, ligde daha önce 4 defa karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 3 defa galip gelirken, 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Kartal, 12 defa rakip ağları havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. İki takım arasında 2020-2021 sezonunda ligde son oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-2 kazandı.

Vincenzo Italiano
Başlık ResmiVincenzo Italiano

EVİNDE PUAN KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 olmak üzere iç sahada oynadığı toplam 5 müsabakayı da kazandı. Söz konusu mücadelelerde 12 defa gol sevinci yaşayan Beşiktaş, kalesinde 2 gol gördü.

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KARTAL'IN GOL SİLAHI VLAHOVIC

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, görev aldığı 5 maçta 4 gol kaydetti. Henüz Avrupa'da gol sevinci yaşayamayan 26 yaşındaki futbolcu, Çorum FK karşısında hat-trick yaparken, derbide ise Fenerbahçe ağlarını havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlılarda Kaptan Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny'nin de 3'er golü bulunuyor.

Dusan Vlahovic
Başlık ResmiDusan Vlahovic

TEK EKSİK RIDVAN YILMAZ

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Erzurumspor FK karşısında oynamayacak. Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 25 yaşındaki futbolcunun, yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe derbisiyle 2 sezonun ardından gol sevinci yaşayan Rıdvan, Avrupa kupalarından ise 2 asist yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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